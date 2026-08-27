El exceso de velocidad es una de las infracciones que más puntos suma y, combinada con otras faltas, puede terminar en la pérdida de la licencia de conducir. A través del sistema de puntos, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) evalúa el historial de cada conductor y, cuando la velocidad se suma a otras infracciones, puede iniciar el proceso de suspensión del permiso.

Cuántos puntos suma el exceso de velocidad

En Nueva York, uno de los estados con el sistema de puntos más estricto, el exceso de velocidad se penaliza según cuántas millas por hora se superó el límite. La escala es la siguiente:

Hasta 10 mph por encima del límite: 3 puntos

De 11 a 20 mph por encima: 4 puntos

De 21 a 30 mph por encima: 6 puntos

De 31 a 40 mph por encima: 8 puntos

Más de 40 mph por encima: 11 puntos

Como se ve, una infracción por correr fuerte puede sumar muchos puntos de una sola vez. De hecho, superar el límite en más de 40 mph aporta 11 puntos, suficientes por sí solos para disparar el proceso de suspensión.

El exceso de velocidad es una de las infracciones que más puntos suma. Fuente: El Cronista.

Cuántas infracciones te dejan sin licencia de conducir

Acá está el punto clave. El DMV no suspende la licencia por una sola multa, pero sí evalúa la acumulación de puntos en un período determinado. En Nueva York, el esquema funciona así: