Viajar con el pasaporte vencido puede convertirse en un problema que impida abordar un vuelo o ingresar a otro país.

Por ejemplo, Brasil, Venezuela y Paraguay -como la mayoría de los países- mantienen controles migratorios muy estrictos que exigen documentación vigente. En caso de no cumplir con este requisito, las autoridades migratorias o las aerolíneas pueden impedir el ingreso al país.

¿Qué pasa si el pasaporte está vencido para viajar a Brasil, Venezuela o Paraguay?

Las autoridades migratorias de Brasil, Venezuela y Paraguay exigen que los viajeros cuenten con un pasaporte vigente para ingresar, salvo las excepciones contempladas en los acuerdos regionales.

Si una persona intenta viajar con el pasaporte vencido o con un documento que no cumple con los requisitos establecidos, las aerolíneas pueden impedir el embarque y los organismos migratorios tienen la facultad de negar el ingreso.

Por ese motivo, antes de organizar un viaje internacional, es recomendable verificar la fecha de vencimiento del pasaporte y confirmar cuáles son los documentos aceptados por el destino elegido.

Requisitos del pasaporte para ingresar a Brasil, Venezuela y Paraguay

Brasil

Brasil solicita a los extranjeros presentar un pasaporte vigente para ingresar. Sin embargo, los ciudadanos de los países del Mercosur pueden ingresar por turismo con un documento nacional de identidad (DNI) vigente, sin necesidad de presentar pasaporte en la mayoría de los casos.

Aun así, cuando el viaje requiere pasaporte, este debe encontrarse vigente. En caso contrario, las autoridades migratorias o la aerolínea pueden rechazar el embarque.

Venezuela

En Venezuela, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) establece que los viajeros internacionales deben contar con un pasaporte válido y vigente por mínimo 6 meses.

En muchos casos, también puede solicitar boleto de salida, reserva de hospedaje, demostración de solvencia económica y seguro médico.

Paraguay

Los ciudadanos de los países del Mercosur y asociados pueden ingresar con un pasaporte vigente o con el documento nacional de identidad vigente de su país de origen, mientras que los viajeros de otros países deben presentar un pasaporte vigente. En los casos en que corresponda, también será obligatoria una visa otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los extranjeros que ingresen como turistas deben conservar el comprobante de entrada o sello migratorio, ya que será requerido a la hora de salir del país.

Asimismo, la Dirección Nacional de Migraciones recomienda verificar previamente los requisitos específicos exigidos por el país de destino antes de viajar.

Pasaporte vencido: qué pasa si intentás viajar a Brasil, Venezuela o Paraguay y qué documentos revisan las autoridades migratorias. Fuente: Canva

¿Qué documentos revisan las autoridades migratorias antes de un viaje?

Antes de autorizar un viaje internacional, las autoridades migratorias y las compañías aéreas verifican que el pasajero cumpla con todos los requisitos de ingreso establecidos por el país de destino.

Si falta algún documento o este no se encuentra vigente, la aerolínea puede impedir el embarque o las autoridades migratorias pueden rechazar el ingreso.

Entre los principales documentos y requisitos que suelen revisar se encuentran:

Pasaporte vigente y en buen estado, con la validez mínima exigida por el país de destino (en muchos casos, al menos seis meses desde la fecha de ingreso).

Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, cuando el país permite el ingreso con este documento, como ocurre entre varios países del Mercosur.

Coincidencia entre los datos del pasaje y el documento de viaje, ya que cualquier diferencia en nombres, apellidos o números de documento puede generar inconvenientes al momento del embarque.