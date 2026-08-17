México, El Salvador y República Dominicana exigen a los viajeros extranjeros presentar un pasaporte vigente para autorizar su ingreso, según confirmaron sus respectivas autoridades migratorias. Quienes lleguen con el documento vencido o dañado pueden enfrentar el rechazo en el control fronterizo o incluso antes del embarque.

El Instituto Nacional de Migración de México, la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador y la Dirección General de Migración de República Dominicana son los organismos a cargo de estos controles. La exigencia no es nueva: forma parte de los requisitos migratorios vigentes para el ingreso de extranjeros a cada país.

¿Qué exige cada país para dejar ingresar a un extranjero?

México no fija un período mínimo de vigencia, pero el pasaporte debe alcanzar para cubrir toda la estadía autorizada y cada caso se evalúa al momento del arribo. El Salvador y República Dominicana, en cambio, piden una vigencia mínima de seis meses.

En República Dominicana , esa exigencia no aplica a ciudadanos de Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Canadá, Brasil, Chile, Argentina, Colombia y Ecuador, que solo necesitan el pasaporte vigente durante la estadía. En El Salvador , los ciudadanos de Guatemala, Honduras y Nicaragua pueden ingresar con documento de identidad.

Vigencia mínima del pasaporte, país por país

México: sin plazo fijo; debe cubrir toda la estadía autorizada

El Salvador: seis meses de vigencia (excepto Guatemala, Honduras y Nicaragua)

República Dominicana: seis meses de vigencia (con excepciones según nacionalidad)

Quienes lleguen con el documento vencido o dañado pueden enfrentar el rechazo en el control fronterizo o incluso antes del embarque. ChatGPT

¿Qué pasa si el pasaporte está vencido o por vencer?

Viajar con el pasaporte vencido puede impedir directamente el embarque, ya que las aerolíneas revisan la documentación antes del check-in para evitar sanciones en destino. Si el viajero logra abordar, el rechazo puede producirse igual en el control migratorio de llegada.

Los tres países permiten iniciar la renovación del pasaporte aunque ya esté vencido, sin necesidad de justificar la demora. Por eso se recomienda verificar la vigencia del documento con anticipación y comenzar el trámite con tiempo suficiente antes de cualquier viaje.