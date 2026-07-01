En esta noticia

Miles de contribuyentes desconocen que una deuda fiscal elevada puede tener consecuencias mucho más allá de multas e intereses. En determinados casos, el Gobierno de Estados Unidos puede bloquear la emisión de nuevos pasaportes, impedir su renovación e incluso solicitar la revocación de documentos ya vigentes.

La medida surge de una coordinación entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Estado, que permite restringir los pasaportes de personas con importantes deudas tributarias federales sin resolver.

Alianza.Arabia Saudita quiere convertir a este país de América Latina en potencia mundial y lo abastecerá con la última tecnología sostenible
Medida.Ya es oficial | El Gobierno revisará coche por coche y multará a todos los conductores que atrasaron este control obligatorio

El trámite que puede bloquear y revocar todos los pasaportes

Según la información oficial del IRS, una persona puede ser certificada como deudor tributario grave cuando mantiene una deuda federal exigible superior a USD 66.000, incluyendo impuestos, intereses y multas. Este umbral se ajusta periódicamente por inflación.

Para que se aplique la medida, el IRS debe haber iniciado acciones formales de cobro, como:

  • La presentación de un gravamen fiscal federal
  • La emisión de un embargo tributario (levy)
  • El agotamiento de determinadas instancias administrativas
Estados Unidos puede revocar pasaportes a todas las personas con deudas tributarias federales graves superiores a USD 66.000. Fuente: ChatGPT.
Estados Unidos puede revocar pasaportes a todas las personas con deudas tributarias federales graves superiores a USD 66.000. Fuente: ChatGPT.

Prohíben y dejan sin validez los pasaportes de todos los que hayan postergado este trámite

Una vez que el IRS certifica la deuda ante el Departamento de Estado, las autoridades pueden:

  • Negar la emisión de un nuevo pasaporte
  • Rechazar una solicitud de renovación
  • Suspender el trámite de renovación en curso
  • Revocar un pasaporte vigente en determinados casos

La decisión final sobre la emisión, limitación o revocación del pasaporte corresponde al Departamento de Estado.