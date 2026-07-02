De acuerdo con De Gremiales, una tradicional fábrica de bolsas industriales bajó sus persianas tras más de medio siglo de actividad y dejó sin trabajo a más de 75 empleados.

El cierre definitivo, ocurrido en Tucumán, también genera preocupación por su impacto en una de las principales actividades productivas de la provincia.

Cerró una emblemática fábrica de bolsas industriales tras más de medio siglo de actividad

La empresa Panpack S.A., ubicada sobre la Ruta Nacional 9 en la localidad de Los Nogales, cesó sus operaciones de manera repentina.

Según relataron los trabajadores, durante el fin de semana recibieron avisos informales para que no asistieran a cumplir sus tareas, aunque no habían recibido telegramas de despido.

Ante la incertidumbre, varios empleados se presentaron igualmente en el inicio de la jornada laboral. Sin embargo, cuando llegaron encontraron los portones cerrados, la planta sin suministro eléctrico y personal de seguridad con la orden de impedir el ingreso.

Frente a la falta de explicaciones oficiales, los operarios acudieron junto con su delegado gremial a la comisaría de Los Nogales para dejar constancia de lo sucedido.

Panpack S.A. bajó sus persianas tras más de 50 años de actividad en Tucumán. Creación propia

Los trabajadores llegaron a cumplir su turno y encontraron las puertas cerradas

Panpack tenía más de 50 años de trayectoria. Nació bajo el nombre de Panam y con el paso del tiempo se convirtió en una de las principales industrias de la zona. En su momento de mayor crecimiento llegó a emplear a unas 300 personas y era un referente en la fabricación de bolsas de lona y rafia para distintos sectores productivos.

La crisis comenzó a profundizarse durante 2025, cuando la empresa realizó una primera tanda de despidos. Desde la firma atribuyeron las dificultades a la caída de la rentabilidad y al aumento de la competencia de productos importados.

A fines del año pasado ingresó en concurso preventivo con el objetivo de evitar la quiebra, pero la situación económica no logró revertirse y finalmente la planta cerró de forma definitiva.

Por qué el cierre de la planta también preocupa a toda la industria azucarera

Además de dejar a más de 75 familias sin su fuente de ingresos, el cierre de Panpack tiene consecuencias para toda la cadena productiva de Tucumán.

La empresa era una de las principales proveedoras de bolsas de 50 kilos utilizadas por la agroindustria azucarera, un insumo esencial para la zafra . Incluso antes del cierre había advertido a distintos ingenios que no podría garantizar el abastecimiento para la campaña 2026, por lo que varias compañías debieron buscar nuevos proveedores.

El caso se suma a la creciente preocupación por la situación de la industria nacional, que en los últimos meses registró el cierre de distintas plantas y una nueva pérdida de puestos de trabajo en diferentes provincias.