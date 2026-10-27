La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó, en un comunicado de prensa difundido el 27 de octubre, el calendario de pagos de noviembre de 2026.

El cronograma contempla las modificaciones en el inicio de las liquidaciones -con respecto a los meses anteriores- por los feriados previstos para ese mes, vinculados a la visita del papa León XIV.

¿Cuándo cobran los jubilados que perciben la mínima en noviembre de 2026?

ANSES estableció un cronograma escalonado para los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan un haber mínimo. Las fechas de cobro se distribuyen de acuerdo con la terminación del DNI.

El calendario oficial quedó organizado de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: miércoles 11 de noviembre.

DNI terminados en 1: jueves 12 de noviembre.

DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre.

DNI terminados en 5: lunes 16 de noviembre.

DNI terminados en 6: martes 17 de noviembre.

DNI terminados en 7: miércoles 18 de noviembre.

DNI terminados en 8: jueves 19 de noviembre.

DNI terminados en 9: viernes 20 de noviembre.

De esta manera, quienes tengan DNI terminado en 0 serán los primeros en cobrar, mientras que los beneficiarios con documento finalizado en 9 recibirán sus haberes el 20 de noviembre.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima: ANSES confirmó el calendario de pagos de noviembre de 2026. Shutterstock

¿Por qué se modifica el inicio del calendario de pagos de ANSES?

El calendario de pagos de noviembre estará condicionado por los feriados especiales establecidos con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026.

Según el Decreto 1103/2026, el lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país. A esa fecha se suman otros dos feriados de alcance local: el martes 10, que regirá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, y el miércoles 11, que alcanzará exclusivamente a la provincia de Buenos Aires.

¿Cómo consultar la fecha de cobro de la jubilación?

Los jubilados y pensionados pueden consultar sus fechas de pago a través de los canales oficiales de ANSES. Para hacerlo, deben ingresar en el portal oficial del organismo previsional y buscar la sección correspondiente a las fechas de cobro.

También pueden acceder a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social para consultar información vinculada con sus prestaciones.

La consulta permite verificar el día asignado y revisar los datos correspondientes con el beneficio.