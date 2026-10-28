La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos montos que cobrarán los titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) en noviembre 2026, tras el aumento correspondiente por inflación.

Los valores actualizados se oficializaron a través de la Resolución 303/2026, publicada en el Boletín Oficial bajo la firma de Guillermo Héctor Arancibia, titular de ANSES.

El ajuste se aplicará en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, que arrojó un incremento del 1,93%, según informó el INDEC.

Este mismo porcentaje subirán también las jubilaciones, pensiones y las asignaciones sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE) en noviembre 2026.

Los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán en noviembre una suma total que será de $ 514.027 ($ 444.028 de haber mínimo con aumento + $ 70.000 de bono).

En tanto, el monto total de la AUH ascenderá a $ 159.563,17 por menor a cargo durante noviembre de 2026 .

SUAF ANSES para trabajadores en relación de dependencia: cuánto cobro en noviembre 2026 con aumento

Los montos de los pagos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) se calculan según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) , el cual “consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo familiar de ambos progenitores” de forma mensual.

Así, este mes las asignaciones familiares corresponden a los empleados registrados que perciban hasta $ 3.271.814 bruto por mes, y siempre que el ingreso total del hogar no supere los $ 6.543.628. Cuanto mayor el sueldo, menor la asistencia estatal de SUAF.

ANSES confirmó los nuevos montos de SUAF y AUH en noviembre 2026: cuánto cobro y cuándo, el calendario completo Fuente: Shutterstock G. Soler Tomasella

Sin embargo, cabe señalar que toda familia con un integrante que cobre más de $ 3.271.814 por mes, excluye al grupo familiar entero del cobro de las asignaciones familiares, “aun cuando la suma de sus ingresos no supere el límite máximo de ingresos establecido” en conjunto, explica la norma.

Mes a mes, los pagos de SUAF para los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, quienes cobran una prestación por desempleo y otros beneficiarios en situación de vulnerabilidad de la ANSES se actualizan en base a estos topes, que también avanzan al ritmo de la inflación.

Además, ANSES también paga a través de SUAF distintos montos únicos por nacimiento, nacimiento prenatal, adopción, casamiento .

Así, tal como ocurre todos los meses, ANSES aumentará en noviembre 2026 tanto los montos de las asignaciones del Sistema como los topes por Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Lo hará en base al 1,93% de inflación de septiembre, el último dato informado por el INDEC.

Con esta actualización, en noviembre 2026 los nuevos valores de las asignaciones familiares y los topes de ingresos para trabajadores en relación de dependencia serán los siguientes:

SUAF ANSES para monotributistas: cuánto cobro en octubre 2026 con aumento

Por su parte, los monotributistas del Régimen Simplificado también pueden acceder a asignaciones del SUAF.

En noviembre 2026, los topes y pagos por hijo para este grupo serán los siguientes, según la categoría del monotributo:

Asignaciones de pago único: cuánto paga ANSES en octubre 2026

Finalmente, ANSES paga dentro del SUAF las asignaciones de pago único, que también se actualizarán en octubre 2026 en base al último dato de inflación:

Tipo de asignación Condición IGF Valor Gral. Maternidad Sin tope de IGF Remuneración bruta Nacimiento Hasta $ 6.543.628 $ 93.035 Adopción Hasta $ 6.543.628 $ 556.217 Matrimonio Hasta $ 6.543.628 $ 139.300

SUAF de ANSES: quiénes cobran las asignaciones familiares

El SUAF es el mecanismo mediante el cual ANSES liquida las Asignaciones Familiares para un amplio grupo de trabajadores, pensionados y beneficiarios de la asistencia social.

ANSES pagará un extra de $ 500.000 a un grupo de familias de la AUH.

En particular, pueden acceder a la SUAF los siguientes grupos, según sus ingresos mensuales:

Trabajadores en relación de dependencia;

monotributistas;

jubilados;

pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA);

beneficiarios de la Prestación por Desempleo;

titulares de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), y;

excombatientes de Malvinas.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: cuándo cobro en octubre 2026

SUAF, AUH y AUE

El cronograma informado por ANSES en octubre 2026 se ordenará según la terminación del documento de la siguiente manera: