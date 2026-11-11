La experiencia de hacer las compras por internet cambió mucho en los últimos años. Lo que antes implicaba recorrer largas listas de productos, comparar opciones y dedicar varios minutos a encontrar lo que se necesitaba, hoy empezó a transformarse gracias a herramientas de inteligencia artificial que buscan que la navegación sea más fácil, más asistida y, sobre todo, más precisa.

En ese contexto, las plataformas de comercio electrónico incorporan sistemas capaces de interpretar mejor las necesidades de los usuarios. La tendencia apunta a reducir los tiempos de búsqueda, personalizar las sugerencias y ofrecer respuestas más cercanas a las que podría brindar un asesor en un local físico. El objetivo ya no pasa solo por mostrar productos, sino por facilitar todo el proceso de compra.

Buscadores que entienden lo que el usuario quiere decir

Uno de los avances más visibles está en los buscadores inteligentes. En lugar de depender exclusivamente de palabras exactas, estas herramientas analizan la intención detrás de cada consulta. Así, una persona puede escribir una necesidad en lenguaje cotidiano y recibir resultados relacionados con lo que realmente busca.

En COTO Digital, esta tecnología permite que el sistema procese consultas más naturales y reorganice la góndola virtual según los intereses y preferencias de los consumidores. Además, al ingresar a la barra de búsqueda aparecen sugerencias inteligentes que agilizan el recorrido y ayudan a encontrar productos en menos pasos.

Si el usuario está registrado, la experiencia se vuelve todavía más personalizada. La plataforma puede recordar compras anteriores, destacar artículos habituales y ofrecer filtros rápidos para llegar a los resultados relevantes. La lógica detrás de estas funciones es simple: menos tiempo buscando y más tiempo resolviendo la compra.

La plataforma puede recordar compras anteriores, entre otras cosas. Anna Zielinska

Asistentes virtuales que ayudan a resolver decisiones

Otra de las innovaciones que ganan protagonismo son los asistentes conversacionales con inteligencia artificial. A diferencia de los tradicionales chats automatizados, estos sistemas buscan interpretar preguntas complejas y acompañar al usuario durante distintas etapas de la compra.

En el caso de COTO Digital, la herramienta llamada GlorIA puede sugerir recetas, brindar información sobre promociones o responder consultas vinculadas con sucursales y servicios. Si alguien pregunta cómo preparar un pastel de papas, el asistente no solo explica la receta, sino que también muestra los ingredientes relacionados para incorporarlos al carrito sin interrumpir la conversación.

Este tipo de recursos apunta a resolver un problema frecuente en el comercio electrónico: la necesidad de cambiar constantemente entre distintas secciones del sitio para buscar información. Con la asistencia integrada, gran parte de esas consultas se concentran en un mismo espacio, simplificando la experiencia general.

Recomendaciones personalizadas y ayuda para no olvidar productos

La personalización también aparece a través de sistemas que analizan hábitos de consumo y sugieren productos relevantes durante el recorrido. Lejos de limitarse a promociones genéricas, estos mecanismos intentan adaptarse a las preferencias y rutinas de cada usuario.

Por eso, mientras se arma un pedido, pueden aparecer recordatorios de artículos adquiridos con frecuencia, productos vistos recientemente o recomendaciones basadas en tendencias de consumo. También existen espacios dedicados a mostrar los artículos más elegidos por otros compradores y sugerencias de último momento antes de finalizar el pago.

Herramientas técnicas para elegir con más información

La inteligencia artificial y el análisis de datos también llegaron a categorías donde la decisión de compra suele ser más compleja. Electrodomésticos, tecnología y climatización son algunos de los rubros en los que los consumidores suelen necesitar orientación adicional antes de concretar una elección.

Entre las herramientas incorporadas por COTO Digital se encuentran una calculadora de frigorías para evaluar qué aire acondicionado resulta adecuado según las características del ambiente y un comparador de televisores que permite analizar distintos modelos en una misma pantalla. La propuesta busca replicar, en formato digital, parte del asesoramiento que tradicionalmente brindaba un vendedor especializado, ayudando a tomar decisiones más informadas desde cualquier dispositivo.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.