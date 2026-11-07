Los televisores y electrodomésticos concentran algunas de las alternativas de financiación incluidas en las promociones vigentes de COTO. Hasta el 8 de noviembre, determinados productos cuentan con descuentos, cuotas sin interés y, en algunos casos, envío bonificado.

Para televisores seleccionados, la propuesta contempla 18 cuotas sin interés o 25% de descuento en un pago, con una condición específica para integrantes de Comunidad COTO. La información disponible no detalla qué modelos forman parte de esta selección.

En electrodomésticos, las alternativas se dividen en dos esquemas. Uno combina hasta 35% de descuento con 12 cuotas sin interés y envío bonificado, mientras que otro contempla hasta 40% de descuento en un pago con efectivo, débito o crédito.

Promociones en televisores y electrodomésticos

La promoción para televisores se diferencia del resto por la cantidad de cuotas disponibles. Las 18 cuotas sin interés constituyen una alternativa de financiación, mientras que el 25% de descuento corresponde al pago en una sola vez y ambas opciones están vinculadas a productos seleccionados.

En electrodomésticos hasta 35% de descuento.

En electrodomésticos, la financiación alcanza hasta 12 cuotas sin interés en una de las propuestas. Además del descuento de hasta 35%, esta alternativa incluye envío bonificado, una condición que también aparece en la promoción de hasta 40% de descuento en un pago.

La elección entre descuento y cuotas depende de la modalidad de pago que resulte más conveniente para cada consumidor. La información de la campaña no permite establecer el costo final de cada producto ni comparar cuánto representa cada alternativa sobre un artículo concreto.

Hasta cuándo están vigentes las ofertas

Las promociones también se extienden a otras categorías de consumo, aunque con mecánicas diferentes. Entre ellas aparecen muebles de exterior, bazar, rodados infantiles, juguetes y artículos de librería seleccionados con hasta 50% de descuento.

En perfumería, determinados productos tienen una promoción de hasta 2x1, mientras que en artículos de limpieza seleccionados se informa hasta 50% de descuento. Estas propuestas forman parte del mismo período de vigencia, pero no están vinculadas específicamente con las promociones de televisores y electrodomésticos.

La fecha límite informada para todas estas promociones es el 8 de noviembre. Los porcentajes y beneficios corresponden a productos seleccionados, por lo que no deben interpretarse como condiciones generales para todos los televisores, electrodomésticos o artículos de las categorías mencionadas.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.