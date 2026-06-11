El Mundial 2026 finalmente levanta el telón y millones de fanáticos ya buscan cómo ver en vivo el primer partido de la competencia. La cita marcará el inicio de una edición histórica que tendrá varias novedades y reunirá a selecciones de todo el planeta.

La expectativa es enorme porque el encuentro inaugural estará acompañado por una ceremonia de apertura especial. Además, el evento tendrá una particularidad que nunca antes se había visto en una Copa del Mundo.

A qué hora comienza la ceremonia inaugural del Mundial 2026

La ceremonia inaugural se realizará este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, uno de los escenarios más emblemáticos de la historia del fútbol.

Copa Mundial FIFA 2026 | A qué hora es la Ceremonia de Apertura este jueves 11 de junio: dónde verlo gratis. (Foto: Archivo) Shutterstock

Desde Argentina, el espectáculo podrá seguirse a partir de las 14:30, horario previsto para el inicio de los festejos y presentaciones oficiales.

Noventa minutos más tarde llegará el momento más esperado, ya que el partido entre México y Sudáfrica comenzará a las 16:00 y dará inicio formal a la Copa del Mundo.

Qué canales transmiten el partido inaugural del Mundial 2026 en vivo

Los fanáticos podrán seguir tanto la ceremonia como el encuentro inaugural a través de distintas señales de televisión y plataformas de streaming.

Las opciones confirmadas para ver el Mundial 2026 desde Argentina son:

TyC Sports

Telefe

DSports

Disney+ Premium

DGO

Flow

Telecentro Play

Paramount+

De esta manera, quienes tengan televisión por cable o acceso a plataformas digitales podrán elegir distintas alternativas para no perderse el debut de la competencia.

La particularidad inédita que tendrá la apertura del Mundial 2026

Esta edición será la primera de la historia que se dispute en tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

Por ese motivo, la FIFA organizó una novedad sin precedentes. La ceremonia principal se realizará en México, sede del partido inaugural entre el seleccionado local y Sudáfrica.

Sin embargo, Canadá y Estados Unidos también tendrán sus propios actos de apertura el viernes 12 de junio, convirtiendo al Mundial 2026 en la primera Copa del Mundo con tres ceremonias inaugurales diferentes.