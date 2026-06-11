Arranca oficialmente el Mundial 2026 y México se prepara para recibir a más d3 5.5 millones de visitantes, es así como la Fiscalía General de la República (FGR) anunció un operativo especial para orientar, atender denuncias e investigar posibles delitos federales relacionados con el evento deportivo en todo el país.
La estrategia de la FGR tendrá presencia en las 32 fiscalías federales, con especial atención en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, sedes de la Copa del Mundo. El plan también contempla apoyo para personas mexicanas y extranjeras que requieran asistencia o presentar denuncias.
FGR coordinará acciones con fuerzas de seguridad y autoridades federales
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó que la institución desarrolló una estrategia integral para proteger a visitantes y habitantes durante el torneo. “Siéntanse seguros, nos encargaremos de su protección”, señaló en un mensaje difundido por la dependencia.
Para la implementación del operativo participarán diversas instituciones federales, entre ellas la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Aduanas y autoridades aeroportuarias.
- Delitos que serán vigilados
- Delitos contra la salud.
- Delincuencia organizada.
- Operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- Trata de personas.
- Delitos fiscales y financieros.
- Portación, posesión o uso de armas de fuego y explosivos.
- Contrabando.
- Aeropuertos y destinos turísticos también estarán bajo vigilancia
Además de las sedes mundialistas, la FGR desplegará personal ministerial en aeropuertos internacionales estratégicos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Aeropuerto Internacional de Toluca, considerados puntos clave de llegada de visitantes nacionales y extranjeros.
La vigilancia también se extenderá a destinos turísticos con alta afluencia durante el torneo, entre ellos La Paz y Los Cabos, en Baja California Sur; Acapulco, Guerrero; Puerto Vallarta, Jalisco; así como Cancún y Tulum, en Quintana Roo.