Inauguración Mundial 2026: la FGR vigilará posibles delitos federales en estadios de CDMX, Guadalajara y Monterrey.

En esta noticia FGR coordinará acciones con fuerzas de seguridad y autoridades federales

Arranca oficialmente el Mundial 2026 y México se prepara para recibir a más d3 5.5 millones de visitantes, es así como la Fiscalía General de la República (FGR) anunció un operativo especial para orientar, atender denuncias e investigar posibles delitos federales relacionados con el evento deportivo en todo el país.

La estrategia de la FGR tendrá presencia en las 32 fiscalías federales, con especial atención en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, sedes de la Copa del Mundo. El plan también contempla apoyo para personas mexicanas y extranjeras que requieran asistencia o presentar denuncias.

IMPI busca proteger a consumidores y marcas oficiales. Fuente: Shutterstock Shutterstock

FGR coordinará acciones con fuerzas de seguridad y autoridades federales

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó que la institución desarrolló una estrategia integral para proteger a visitantes y habitantes durante el torneo. “Siéntanse seguros, nos encargaremos de su protección”, señaló en un mensaje difundido por la dependencia.

"Cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición por delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada", Gobierno de México. SEMAR

Para la implementación del operativo participarán diversas instituciones federales, entre ellas la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Aduanas y autoridades aeroportuarias.

Delitos que serán vigilados

Delitos contra la salud.

Delincuencia organizada.

Operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Trata de personas.

Delitos fiscales y financieros .

Portación, posesión o uso de armas de fuego y explosivos.

Contrabando.

Aeropuertos y destinos turísticos también estarán bajo vigilancia

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Además de las sedes mundialistas, la FGR desplegará personal ministerial en aeropuertos internacionales estratégicos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Aeropuerto Internacional de Toluca, considerados puntos clave de llegada de visitantes nacionales y extranjeros.

La vigilancia también se extenderá a destinos turísticos con alta afluencia durante el torneo, entre ellos La Paz y Los Cabos, en Baja California Sur; Acapulco, Guerrero; Puerto Vallarta, Jalisco; así como Cancún y Tulum, en Quintana Roo.

Las denuncias podrán realizarse mediante el micrositio oficial del Mundial 2026 de la FGR, donde también se encuentra información sobre fiscalías, contactos y teléfonos de emergencia.