En esta noticia

La Quiniela de Entre Ríos realizó este jueves, 11 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la la Previa, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

  • A la cabeza: 2879 - Ladrón

Te puede interesar

Adiós a la freidora de aire | El moderno electrodoméstico que cocina las comidas de diversas formas

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 11 de junio

 2879 11° 3282 
 2°1329 12° 3297
 3°2057 13° 3454 
 4°2960 14° 6644 
 5°2709 15° 7304 
 6°2897 16° 1817 
 7°1251 17° 6087 
 8°0965 18° 0624 
 9°460019° 9518 
 10°5098 20° 6267 

¿Qué significa soñar con Ladrón?

Soñar con El Ladrón suele reflejar miedo a pérdidas, invasión de límites o desconfianza hacia el entorno.

También puede señalar culpas por atajos propios y la necesidad de proteger mejor lo que valoras.

Te puede interesar

Histórico descubrimiento del siglo: científicos hallaron un mamífero que se creía extinto hace décadas

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

Te puede interesar

Poner bicarbonato en los rieles de las ventanas: para qué sirve y por qué los expertos lo recomiendan