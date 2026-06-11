La Quiniela de Entre Ríos realizó este jueves, 11 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la la Previa, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 2879 - Ladrón

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 11 de junio

1° 2879 11° 3282 2° 1329 12° 3297 3° 2057 13° 3454 4° 2960 14° 6644 5° 2709 15° 7304 6° 2897 16° 1817 7° 1251 17° 6087 8° 0965 18° 0624 9° 4600 19° 9518 10° 5098 20° 6267

¿Qué significa soñar con Ladrón?

Soñar con El Ladrón suele reflejar miedo a pérdidas, invasión de límites o desconfianza hacia el entorno.

También puede señalar culpas por atajos propios y la necesidad de proteger mejor lo que valoras.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.