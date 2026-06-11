En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este jueves, 11 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 7270 (Muerto que sueña).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 11 de junio

1° 7270 11° 9491 2° 9074 12° 2456 3° 5079 13° 4963 4° 0201 14° 6241 5° 1456 15° 2339 6° 6798 16° 5780 7° 9313 17° 0851 8° 2123 18° 9468 9° 9159 19° 1092 10° 1902 20° 1760

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para competir, los apostadores deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué ubicación pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con muerto que sueña?

Soñar con un muerto que sueña sugiere procesos internos no resueltos y el deseo de cerrar ciclos. Indica que una parte del pasado intenta comunicarse contigo, pidiendo atención a recuerdos, promesas o duelos pendientes.

También puede reflejar renacimiento: algo que creías cerrado revive con nueva perspectiva. Invita a revisar sueños propios, soltar culpas y honrar vínculos, para transformar la memoria en guía y no en ancla.