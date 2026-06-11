Quienes vivan cerca del Estadio Ciudad de México deberán contar con una identificación o tarjeta de residente para acceder a las zonas con restricciones durante los partidos del Mundial 2026. Las autoridades confirmaron que se aplicarán controles especiales de movilidad y seguridad.

De acuerdo con el programa presentado por el Gobierno de Clara Brugada, el acceso en áreas intervenidas estará limitado por operativos. El comunicado señala que “vecinas y vecinos con tarjetón podrán ingresar a sus domicilios”, mientras que otras personas deberán acreditar su estancia o residencia.

La alcaldía Coyoacán inició un censo vehicular domiciliario en las colonias aledañas al Estadio Azteca. Alcaldia_Coy

Habrá cierres operativos y revisiones viales.

El acceso estará restringido en zonas cercanas al estadio.

Residentes deberán portar su tarjetón o acreditación.

Se aplicarán medidas especiales durante los partidos.

Autoridades recomiendan planear traslados con anticipación.

¿Qué permiso necesitarán los vecinos para ingresar?

Las autoridades informaron que quienes habiten dentro del perímetro con restricciones deberán portar una acreditación especial. Según el comunicado, “vecinas y vecinos con tarjetón podrán ingresar a sus domicilios” durante los operativos implementados por los encuentros mundialistas.

El Gobierno advirtió por cierres y restricciones de accesos. Gobierno de México

El tarjetón servirá para acreditar residencia .

Será necesario para ingresar a algunas zonas controladas.

Los operativos se aplicarán durante los días de partido.

Habrá filtros de revisión en puntos estratégicos.

Aunque las restricciones buscan facilitar la movilidad y reforzar la seguridad, el gobierno aclaró que el acceso a las viviendas estará garantizado para quienes cuenten con la documentación correspondiente. Además, se mantendrá el acceso a servicios esenciales.

Coyoacán refuerza la seguridad en las colonias. Alcaldia_Coy

Habrá cierres viales y cambios en la movilidad

El Gobierno de la Ciudad de México indicó que durante los partidos se implementarán medidas extraordinarias alrededor del estadio. Entre ellas destacan cierres operativos, revisiones vehiculares y restricciones al estacionamiento dentro de determinadas áreas.

No habrá estacionamiento público en el perímetro operativo.

El acceso será únicamente con boleto o acreditación vigente.

Se habilitarán rutas peatonales hacia el estadio.

Se garantizará el acceso a hospitales y servicios médicos.

Se recomienda consultar canales oficiales antes de salir.

El comunicado también exhorta a residentes y visitantes a organizar sus traslados con anticipación para evitar retrasos. Las autoridades señalaron que será importante mantenerse informado sobre horarios, rutas y posibles afectaciones viales.

Ae anunciaron recorridos peatonales de entre 10 y 30 minutos conectados con diversos puntos de transporte público. La recomendación oficial es “anticipar tus traslados” y consultar permanentemente los avisos emitidos por los canales gubernamentales.