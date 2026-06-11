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Durante este jueves, 11 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este jueves, 11 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5160 - La Virgen

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 11 de junio

 1°5160 11°0481
 5563  12°4430
 3°0495 13°1461 
 4653  14°1058 
 5563  15°7377 
 6°5987  16°0724
 1493  17°5175 
 9961  18°5274 
 6533  19°5748 
 10°8097 20°7448 

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Soñar con la Virgen suele simbolizar protección, consuelo y guía espiritual en momentos difíciles.

También puede reflejar un llamado a la fe, la pureza interior o la esperanza de renovación.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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