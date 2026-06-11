Durante este jueves, 11 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este jueves, 11 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 5160 - La Virgen

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 11 de junio

1° 5160 11° 0481 2° 5563 12° 4430 3° 0495 13° 1461 4° 4653 14° 1058 5° 5563 15° 7377 6° 5987 16° 0724 7° 1493 17° 5175 8° 9961 18° 5274 9° 6533 19° 5748 10° 8097 20° 7448

¿Qué significa soñar con la virgen?

Soñar con la Virgen suele simbolizar protección, consuelo y guía espiritual en momentos difíciles.

También puede reflejar un llamado a la fe, la pureza interior o la esperanza de renovación.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.