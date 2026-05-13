Se ha dicho que en el próximo Mundial de Futbol 2026 las empresas de movilidad serán clave para atender la demanda tanto de locales como de visitantes extranjeros y lo serán más aún si durante los trayectos actualizan el marcador de los partidos o trasmiten los más importantes. OLA Media, empresa omniplataforma de Mobility Media (publicidad y entretenimiento en movilidad) que opera en vehículos de Uber y Didi, hará posible esto último. OLA Media transmitirá en vivo 34 partidos del Mundial directamente en las tabletas de los vehículos, gracias a un acuerdo con Azteca Deportes. Esto incluye todos los partidos de la Selección Mexicana, semifinales y la final, dijo en entrevista con El Cronista, Daniel Lamadrid, CEO de la compañía mexicana. El modelo de negocio de OLA Media se basa en la instalación de pantallas táctiles que ofrecen contenidos nativos (trivias, noticias), resúmenes deportivos y, recientemente, series completas como Bob Esponja y Yellowstone, mediante un acuerdo con Paramount Plus. “La filosofía de OLA siempre es cómo aportamos valor para el usuario final y luego de manera secundaria es cómo nos apalancamos de esa atención para cumplir con objetivos de la marca”, dijo Lamadrid. La empresa que fundó con su hermano David Lamadrid, en 2022, ha tenido clientes como Coca-Cola, Heineken, McDonald’s, Johnson & Johnson, Cinépolis, Citibanamex, BBVA y Netflix. Los fundadores aseguran que el 63% de los usuarios de apps de movilidad que se enfrentan a estas pantallas interactúan con ellas. Lamadrid estima que el contenido relacionado con el Mundial elevará el nivel de interacción con el usuario entre un 30% y 40% por cada contenido. Con miras al Mundial, la empresa ha escalado su inventario de pantallas en vehículos de Uber y Didi, pasando de 4,000 unidades a casi 6,000 pantallas activas. Esto impulsará el impacto de los anunciantes y los ingresos de la startup que reportó un crecimiento de ingresos del 120% en el primer trimestre de 2026. Lamadrid compartió que para el año fiscal completo, proyecta un crecimiento total del 60%. “La movilidad en sí va a ser fundamental para la experiencia mundialista... desde que un usuario sale del aeropuerto hasta esa última milla yendo al Fanfest o al estadio, estos espacios de movilidad van a ser estratégicos”, mencionó el directivo. Lamadrid compartió que OLA Media ya realizó una transmisión exitosa de un partido de fútbol en vivo como prueba piloto antes del despliegue masivo para el Mundial. Transmitieron la semifinal de la Champions League, un partido entre el Real Madrid y el Bayern Múnich. La prueba fue calificada como un éxito técnico y de audiencia, ya que registraron que el 95% de los usuarios que subieron a un vehículo con la pantalla encendida durante el juego decidieron ver el partido. Ante la llegada masiva de extranjeros, que según cifras de la Secretaría de Turismo se estima en más de 5 millones, lanzarán un traductor en tiempo real que permitirá cambiar toda la interfaz de la plataforma al inglés con un solo clic. Además, implementarán tarjetas informativas que muestran el minuto a minuto (goles, tarjetas, alineaciones) con datos oficiales de Data Factory. Asimismo, Lamadrid compartió que las pantallas incluirán un portal interactivo con tablas de grupos, calendarios y estadísticas de apuestas. Tras cuatro años en el mercado, la empresa está en una etapa de consolidar una estructura escalable y homologada. Actualmente cuentan con un núcleo de 28 empleados internos de tiempo completo y han reforzado su liderazgo comercial con figuras de alto perfil, como Jorge Serrano (ex-CRO de TV Azteca) como su nuevo Chief Revenue Officer. Fondeada por capital canadiense, OLA Media planea debutar en los mercados públicos de riesgo en Canadá durante el segundo semestre de 2026 para financiar su expansión y desarrollo de productos, aseguró Lamadrid.