Telcel aseguró que ya estaba preparada para enfrentar la demanda de conectividad que generará el Mundial de 2026, con una red 5G reforzada y capacidad tecnológica comparable con la de otros mercados internacionales, dijo Alejandro Gutiérrez Olvera Cabrales, Subdirector de MKT CX Empresarial y Medios de Telcel, en entrevista con El Cronista. El directivo afirmó que la empresa espera la llegada de alrededor de 5.5 millones de visitantes durante la Copa del Mundo y sostuvo que la infraestructura tecnológica de México está lista para responder al incremento en el tráfico de datos y usuarios. “Tenemos redes tecnológicas iguales o mejores que en cualquier parte del mundo”, afirmó. Explicó que Telcel ya trabajaba en reforzar la cobertura y la capacidad de transmisión en zonas cercanas a los estadios para evitar saturaciones de señal durante los partidos y eventos masivos. “Estamos metiendo capacidad de transmisión. Entonces, va a estar lista la red. De hecho, ya está lista la red”, comentó. Gutiérrez Olvera Cabrales señaló que la empresa también preparaba atención más cercana para usuarios nacionales y extranjeros, incluso en distintos idiomas, ante el flujo internacional que llegará al país. “Tenemos que poder dar esos servicios de forma mucho más cercana. Tanto mexicanos como extranjeros”, indicó. El directivo explicó que dentro de los estadios la infraestructura dependerá de la FIFA y de los procesos de licitación correspondientes, mientras que Telcel concentrará esfuerzos en fortalecer la conectividad alrededor de los recintos. Añadió que la velocidad, resiliencia y capacidad de respuesta de la red móvil en México ya se encontraba al nivel de otros países como Estados Unidos y algunas regiones de Europa. Durante la entrevista, el directivo también destacó que Telcel mantenía una relación de 24 años con Wobi, plataforma enfocada en liderazgo e innovación empresarial. Explicó que la empresa encontró en estos foros una forma de acercarse a especialistas internacionales en administración, tecnología y desarrollo de negocios. “Si tú quieres asociarte a temas de innovación, digamos lo que está hoy en punta de lanza, hay que acercarte un poco a Wobi”, sostuvo. Añadió que actualmente la relación evolucionó hacia una colaboración más flexible para desarrollar proyectos y fortalecer vínculos con terceros.