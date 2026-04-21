El avance del streaming marca un antes y un después en la forma de ver televisión en todo el mundo, solo en 2024 fue el 40% del tiempo total de uso de televisión, según la consultora Nielsen. Hoy dentro del ecosistema audiovisual, Roku es una de las compañias que más destaca. De hecho, confirmó que superó los 100 millones de hogares activos. Este crecimiento no es casual. Responde a una transformación sostenida en la industria, donde el streaming se consolida como la opción principal frente a la televisión tradicional, impulsado por la flexibilidad, la variedad de contenidos y la facilidad de uso. “Superar los 100 millones de hogares en streaming es un momento determinante, no solo para Roku, sino para el futuro de la televisión”, afirmó Anthony Wood, fundador y CEO de Roku. En Colombia, esta tendencia también gana fuerza, con cada vez más usuarios migrando hacia el streaming como eje central del entretenimiento. Según El Colombiano, uno de cada tres usuarios ya dejó la televisión abierta. El logro de los 100 millones de hogares refleja la magnitud del cambio que atraviesa la industria televisiva. Roku define estos hogares como cuentas activas que utilizan su plataforma en un periodo de 30 días, lo que permite dimensionar su alcance real. Este crecimiento se explica por un fenómeno estructural: el streaming dejó de ser una alternativa para convertirse en el modelo dominante. La posibilidad de acceder a contenido bajo demanda, sin horarios fijos, redefine la experiencia del usuario. El éxito del streaming está directamente vinculado a la experiencia de usuario. Roku apuesta por una interfaz simple, donde todo el contenido se organiza desde una pantalla principal clara y accesible. Funciones como la búsqueda global permiten encontrar contenido en distintas plataformas sin cambiar de aplicación. Esto reduce uno de los principales problemas: la fragmentación. Además, herramientas como la Guía de TV en Vivo y el comando por voz facilitan la navegación. El objetivo es simplificar el acceso al contenido y mejorar la experiencia general del usuario. El acceso al streaming a través de Roku es cada vez más sencillo en Colombia. La compañía indica que sus dispositivos están disponibles en los principales minoristas, así como en televisores que ya incorporan su sistema operativo. Esto significa que los usuarios pueden elegir entre comprar un reproductor de streaming o adquirir un televisor con Roku integrado. En ambos casos, la experiencia es la misma: una interfaz unificada y fácil de usar. En cuanto al contenido, Roku actúa como un punto de acceso central. Permite conectar múltiples servicios y plataformas en un solo lugar, facilitando el consumo sin necesidad de cambiar de aplicación. Entre las principales opciones que ofrece el streaming en Roku se encuentran: Roku señala que su crecimiento no se limita a Estados Unidos. Avanza con fuerza en mercados internacionales, especialmente en América Latina, donde la demanda sigue en aumento. La pantalla principal de Roku se convierte en el punto de entrada a la televisión. Es lo primero que ven los usuarios al encender el dispositivo, lo que refuerza su papel central en el ecosistema de streaming. Este modelo permite centralizar la experiencia. El usuario accede a todo el contenido desde un único lugar, sin depender de múltiples interfaces o dispositivos. En Colombia, este proceso se alinea con la evolución regional. El streaming gana protagonismo a medida que crece la oferta de contenidos y mejora la conectividad. De cara al futuro Roku anticipa nuevas mejoras centradas en la personalización y en la evolución de su plataforma, con el objetivo de seguir liderando el sector. La compañía busca fortalecer su ecosistema. Esto incluye herramientas para anunciantes, opciones para creadores de contenido y mejoras en la experiencia del usuario final. “Estamos ayudando a moldear el panorama del entretenimiento facilitando descubrir contenido de calidad”, afirmó Anthony Wood. El streaming seguirá marcando el rumbo de la televisión en los próximos años.