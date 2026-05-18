Grupo M&M lanzó una campaña atada al Mundial 2026 para acelerar las ventas de Alto Grande Campus, su nuevo proyecto en el microcentro porteño. La desarrolladora bonificará el equivalente al 50% de las cuotas del plan de pago de un departamento si la Selección Argentina vuelve a salir campeona del mundo. La promoción aplica para quienes compren una unidad antes del inicio de la Copa del Mundo. Según explicó la compañía, el beneficio podría superar los u$s 36.000 por departamento sobre unidades que hoy rondan los u$s 120.000. El desarrollo estará ubicado sobre Alsina al 700 y tendrá 313 departamentos. Además, incluirá coworking, auditorio, rooftops, gimnasio y espacios gastronómicos. Según la desarrolladora, dentro del proyecto hoy hay mayor demanda de monoambientes y dos ambientes chicos, principalmente de compradores jóvenes e inversores que buscan renta. Este tipo de acciones vinculadas al fútbol empezaron a ganar terreno entre las desarrolladoras. Hace pocos meses Spazios anunció que sorteará cuatro créditos de u$s 60.000 entre sus compradores si la Argentina vuelve a quedarse con el título. La empresa, dirigida por Juan Manuel Tapiola, repartirá un total de u$s 240.000 que podrán utilizarse en cualquiera de los 18 emprendimientos que hoy tiene activos entre la Ciudad y el conurbano bonaerense. La iniciativa alcanza a proyectos ubicados en barrios como Núñez, Devoto, Caballito, Villa Urquiza y Villa Real, además de desarrollos en Tres de Febrero e Ituzaingó. La empresa ya había realizado una campaña similar durante Qatar 2022 y aseguró que, durante ese período, las ventas crecieron 20%. Además, también había impulsado otra acción comercial vinculada a la Copa América. El desarrollo se levantará en pleno microcentro porteño, una de las zonas más golpeadas tras la pandemia por la salida de oficinas y el cambio en la dinámica laboral. En los últimos años, varias desarrolladoras empezaron a avanzar con proyectos residenciales y de usos mixtos para reconvertir el centro de la Ciudad. Según el último informe de Zonaprop, el macrocentro porteño tiene valores promedio de u$s 2214 por metro cuadrado. Además, en marzo se realizaron 5590 escrituras en la Ciudad de Buenos Aires, un volumen 18% superior al del mismo mes del año pasado. Desde la desarrolladora, aseguran que los proyectos residenciales que hoy se desarrollan en la zona se venden entre u$s 1800 y u$s 2500 por metro cuadrado. Según explicó Gabriel Maioli, director de M&M Propiedades, una unidad comparable puede generar entre u$s 500 y u$s 700 mensuales de alquiler. El proyecto ya tiene más del 60% vendido. Además de la unidad, cada comprador tendrá participación proporcional sobre sectores comunes del edificio como coworking, rooftops, gimnasio y áreas gastronómicas. La compañía además busca sumar espacios para eventos, reuniones corporativas y actividades vinculadas a empresas tecnológicas y economía del conocimiento.