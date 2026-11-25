Los astronautas españoles de la Agencia Espacial Europea (ESA), Pablo Álvarez y Sara García, se pronunciaron sobre la posibilidad de viajar a Marte antes de 2050 y las perspectivas de colonizar otros planetas. Este lunes, durante un encuentro con miles de estudiantes, ambos coincidieron en que todavía no existen las condiciones tecnológicas necesarias para que los seres humanos puedan llegar al planeta rojo de manera segura.

Los dos astronautas situaron ese objetivo más allá de 2050 o incluso 2060, aunque destacaron la velocidad a la que avanza la tecnología y los conocimientos científicos. También descartaron que, con las capacidades actuales, sea viable establecer colonias humanas en otros planetas y dejaron una reflexión sobre las condiciones de vida fuera de la Tierra: “De momento, el mejor sitio que se pueda encontrar es mucho peor que el peor de la Tierra”.

Pablo Álvarez y Sara García sitúan los viajes tripulados a Marte después de 2050

Las declaraciones tuvieron lugar durante un encuentro organizado en el Centro Europeo de Astronomía Espacial de la ESA, situado en Villanueva de la Cañada, Madrid. La actividad reunió a unos 120 estudiantes de manera presencial y a más de 20.000 participantes por vía telemática, al cumplirse cuatro años desde que ambos fueron seleccionados para incorporarse al cuerpo de astronautas de la agencia europea, informó la agencia de noticias EFE.

Durante la jornada, los jóvenes preguntaron a los especialistas por el futuro de la exploración espacial, la posibilidad de viajar a Marte y las opciones de establecer asentamientos humanos fuera de la Tierra.

Álvarez y García explicaron que las posibilidades reales de llegar al planeta rojo todavía están lejos. Aunque la tecnología avanza rápidamente, consideran que habrá que esperar más allá de 2050 para que una misión tripulada pueda realizarse con garantías de seguridad.

En cambio, señalaron que ya están planeadas bases estables en la Luna, un paso importante para ampliar la presencia humana en el espacio y avanzar en futuras misiones de exploración.

Los astronautas españoles de la Agencia Espacial Europea, Pablo Álvarez (d) y Sara García (2i), han participado este lunes en un encuentro con miles de estudiantes unos 120 de forma presencial y más de 20.000 de forma telemática. Fuente: EFE/ Raúl Casado EFE

Qué experimentos pueden realizar los astronautas en la Estación Espacial Internacional

Otro de los asuntos que abordaron fue la utilidad de las investigaciones que se desarrollan en la Estación Espacial Internacional (ISS). La ausencia de gravedad permite realizar experimentos que en la Tierra resultan difíciles o imposibles de reproducir durante períodos prolongados.

Entre las posibilidades que ofrece este entorno destacan la prueba de nuevos materiales, los avances en el conocimiento del envejecimiento y la formulación de nuevos medicamentos. En nuestro planeta, las condiciones de microgravedad solo pueden reproducirse durante unos veinte segundos mediante vuelos parabólicos.

Sin embargo, los dos astronautas recordaron que su trabajo depende de la colaboración con investigadores de todo el mundo. En ese sentido, definieron a los astronautas como “los ojos y las manos” en el espacio de miles de científicos de universidades y centros de investigación terrestres, responsables de diseñar los experimentos y validar sus resultados.

También explicaron que no existe un único camino para llegar a ser astronauta. Pablo Álvarez contó su experiencia desde la ingeniería aeronáutica y su trabajo en Airbus, mientras que Sara García relató cómo llegó desde la biología y la investigación oncológica.

Los astronautas descartan colonizar otros planetas con la tecnología actual

La posibilidad de colonizar otros planetas también estuvo presente durante el encuentro. Sobre este punto, Álvarez y García fueron contundentes: con el conocimiento científico y la tecnología disponibles actualmente, no existen condiciones para establecer asentamientos humanos en otros mundos.

Su valoración se apoya en las enormes dificultades que implica vivir fuera de la Tierra. Los entornos de la Luna y Marte presentan condiciones mucho más hostiles que las de nuestro planeta, incluso en los lugares terrestres más desfavorables.

Los astronautas también reflexionaron sobre el papel que tendrán los robots y la inteligencia artificial en las próximas décadas. Aunque reconocieron que estas tecnologías pueden ampliar las posibilidades de exploración y llegar a lugares inaccesibles para las personas, consideraron que ninguna innovación podrá sustituir una capacidad esencialmente humana: la empatía.

Así, mientras la exploración espacial avanza hacia nuevas bases lunares y misiones cada vez más complejas, los dos representantes españoles de la ESA insistieron en que todavía queda un largo camino antes de que viajar a Marte o vivir en otros planetas sea una posibilidad real.