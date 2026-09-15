El Wi-Fi debe ser desactivado en el momento que la persona se aleja de su hogar. A continuación, se presentan las tres razones más relevantes por las cuales es aconsejable hacerlo al utilizar datos móviles (4G).

La tecnología Wi-Fi facilita la conexión de dispositivos inalámbricos a Internet, mejorando así la calidad de vida. Sin embargo, mantenerla activada en el teléfono celular al salir puede desencadenar inconvenientes significativos en términos de seguridad y el desempeño del dispositivo.

1. Protección de la información

Cuando el Wi-Fi está activo, el teléfono celular busca constantemente redes disponibles para vincularse. Si existe alguna abierta sin contraseña, se conecta.

Esto puede suponer un importante riesgo de seguridad, debido a que algunas redes pueden ser falsas o maliciosas, creadas por individuos que intentan robar datos personales o infectar el dispositivo con malware.

Por lo tanto, se recomienda desactivar el Wi-Fi al estar fuera de casa y conectarse únicamente a redes de confianza y seguras, tales como las del hogar, el trabajo o lugares públicos con certificado de seguridad.

Aumenta la autonomía de tu batería desactivando el Wi-Fi

Otra razón para desactivar el Wi-Fi cuando se sale de casa es extender la autonomía de la batería del teléfono celular. Mantener la conexión inalámbrica siempre activa gasta energía de manera innecesaria, ya que el dispositivo envía y recibe señales de radio de forma constante. Esta actividad puede ocasionar un agotamiento más rápido de la batería del teléfono.

Es recomendable desactivar el Wi-Fi al salir para preservar la energía del dispositivo. Al hacerlo, se garantiza una mayor duración de la batería, lo que resulta beneficioso en situaciones donde el acceso a una fuente de energía es limitado.

Impacto del Wi-Fi en batería y rendimiento del smartphone

Si el Wi-Fi permanece constantemente activo y en búsqueda de redes, los microchips del smartphone operan con gran intensidad. Esto, como se mencionó anteriormente, puede comprometer la duración de la batería y, a su vez, implica menor potencia de procesamiento para realizar otras tareas que el usuario desee llevar a cabo.

Asimismo, el Wi-Fi puede interferir con otras señales de radio, tales como las de la red móvil o el GPS, lo que afecta la calidad de la conexión o la experiencia de navegación. Por lo tanto, resulta conveniente desactivar el Wi-Fi en momentos en que no sea necesario o cuando se utilice otro método de conexión.

Tres motivos por los que se debe desactivar el Wi-Fi del celular al salir de casa. InaPlavans

Apagar el Wi‑Fi del celular, un buen hábito

A fin de cuentas, es posible obtener varios beneficios al desactivar la red inalámbrica Wi-Fi del teléfono celular al salir de casa, tanto para la seguridad como para el rendimiento del dispositivo.

No implica que sea necesario renunciar completamente al uso del Wi-Fi; sin embargo, se recomienda utilizarlo con precaución y únicamente cuando sea imprescindible. De esta manera, es factible disfrutar de una experiencia mejorada con el teléfono celular.

Optimización del rendimiento del dispositivo.

Incremento de la duración de la batería.

Reducción de riesgos de seguridad.

Controla el uso del Wi-Fi para ahorrar en tu factura mensual

El uso constante del Wi-Fi sin necesidad no solo afecta la seguridad y el rendimiento del teléfono, también puede incidir en el costo de datos móviles. Algunas aplicaciones pueden solicitar actualizaciones o realizar descargas automáticas, lo que genera un consumo inesperado de datos. Así, desactivar el Wi-Fi al salir de casa puede ayudar a mantener un control más efectivo sobre el presupuesto y evitar sorpresas en la factura mensual.

Por último, es fundamental recordar que existen configuraciones en los teléfonos que permiten gestionar mejor el uso del Wi-Fi. Ajustar las preferencias para que el dispositivo solo se conecte a redes conocidas y evitar el acceso a conexiones abiertas puede aumentar la seguridad y prolongar la vida útil del terminal. Así, el usuario se beneficia de una experiencia más segura y eficiente.