El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel amarillo por tormentas para este miércoles 14 de octubre en la provincia de Córdoba. Según informó el organismo, las precipitaciones se darán a lo largo de toda la jornada y afectarán a gran parte de la provincia.

A través del Sistema de Alerta Temprana, el SMN indicó que, en las zonas afectadas por las lluvias, se esperan valores acumulados de entre 30 a 50 mm .

En qué zonas de Córdoba hay alerta por tormentas

La alerta meteorológica amarilla difundida por el Servicio Meteorológico Nacional se encuentra vigente para el sur, centro y parte del noroeste de la provincia de Córdoba.

La alerta meteorológica amarilla rige en dos provincias. Captura SMN | Composición El Cronista Audiencias

Las áreas afectadas, por su parte, son:

General Roca

Presidente Roque Sáenz Peña

Juárez Celman

Zona baja de Río Cuarto

Zona serrana de Calamuchita

Zona serrana de Río Cuarto

Río Primero

Río Segundo

Tercero Arriba

Zona baja de Calamuchita

Zona baja de Santa María

Zona serrana de Cruz del Eje

Zona serrana de Minas

Zona serrana de Pocho

Zona serrana de San Alberto

Zona serrana de San Javier

Zona baja de Colón

Zona baja de Totoral

Oeste de Pocho

Oeste de San Alberto

Oeste de San Javier

Las tormentas podrían traer granizo y ráfagas de viento

El SMN informó que este tipo de fenómenos meteorológicos podrían estar acompañados, además, de las tormentas, de lluvias abundantes en cortos períodos, caída de granizo y ráfagas de viento.

Las lluvias podrían estar acompañadas por otros fenómenos meteorológicos. Shutterstock

Asimismo, el ente expresó que estas condiciones climáticas tienen “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, de modo tal que es importante seguir de cerca los avisos y cambios en el pronóstico.

También hay alerta amarilla por tormentas en San Luis

Al igual que en Córdoba, rige una alerta meteorológica por tormentas en la provincia de San Luis. Las precipitaciones se intensificarán a lo largo de todo el día miércoles y se darán en el noreste, centro y oeste de la provincia.

Además, el SMN informó que podrían registrarse ráfagas de viento superiores a 60 km/h y los valores de precipitación acumulada oscilarían entren 20 y 40 mm, los cuales podrían ser superados.