El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel amarillo por tormentas para este miércoles 14 de octubre en la provincia de Córdoba. Según informó el organismo, las precipitaciones se darán a lo largo de toda la jornada y afectarán a gran parte de la provincia.
A través del Sistema de Alerta Temprana, el SMN indicó que, en las zonas afectadas por las lluvias, se esperan valores acumulados de entre 30 a 50 mm.
En qué zonas de Córdoba hay alerta por tormentas
La alerta meteorológica amarilla difundida por el Servicio Meteorológico Nacional se encuentra vigente para el sur, centro y parte del noroeste de la provincia de Córdoba.
Las áreas afectadas, por su parte, son:
- General Roca
- Presidente Roque Sáenz Peña
- Juárez Celman
- Zona baja de Río Cuarto
- Zona serrana de Calamuchita
- Zona serrana de Río Cuarto
- Río Primero
- Río Segundo
- Tercero Arriba
- Zona baja de Calamuchita
- Zona baja de Santa María
- Zona serrana de Cruz del Eje
- Zona serrana de Minas
- Zona serrana de Pocho
- Zona serrana de San Alberto
- Zona serrana de San Javier
- Zona baja de Colón
- Zona baja de Totoral
- Oeste de Pocho
- Oeste de San Alberto
- Oeste de San Javier
Las tormentas podrían traer granizo y ráfagas de viento
El SMN informó que este tipo de fenómenos meteorológicos podrían estar acompañados, además, de las tormentas, de lluvias abundantes en cortos períodos, caída de granizo y ráfagas de viento.
Asimismo, el ente expresó que estas condiciones climáticas tienen “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, de modo tal que es importante seguir de cerca los avisos y cambios en el pronóstico.
También hay alerta amarilla por tormentas en San Luis
Al igual que en Córdoba, rige una alerta meteorológica por tormentas en la provincia de San Luis. Las precipitaciones se intensificarán a lo largo de todo el día miércoles y se darán en el noreste, centro y oeste de la provincia.
Además, el SMN informó que podrían registrarse ráfagas de viento superiores a 60 km/h y los valores de precipitación acumulada oscilarían entren 20 y 40 mm, los cuales podrían ser superados.