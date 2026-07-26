El pueblo estará sorteando oro entre todas las personas que lo visiten en estas vacaciones de invierno

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Las vacaciones de invierno suelen ser una de las épocas de mayor movimiento para los destinos turísticos del país. Con promociones, actividades especiales y propuestas para toda la familia, muchas localidades buscan destacarse para captar la atención de quienes todavía no definieron dónde viajar.

En ese contexto, un pequeño pueblo serrano decidió apostar por una iniciativa poco común que rápidamente despertó curiosidad entre los turistas. La propuesta combina historia, tradición minera y un premio difícil de encontrar en cualquier otro destino turístico de la Argentina.

Cuál es el pueblo que sortea oro entre sus visitantes

Se trata de La Carolina, una localidad ubicada a 82 kilómetros de la ciudad de San Luis, que anunció el sorteo de una muestra de oro de 18 quilates extraída de los arroyos de la propia zona. Según informaron desde el municipio, el objetivo es premiar a quienes elijan visitar el pueblo durante las vacaciones de invierno y, al mismo tiempo, poner en valor su identidad minera.

Desde el gobierno local explicaron que el premio busca “condensar en un solo objeto la historia, la identidad y el espíritu de un pueblo serrano que figura entre los más bonitos del mundo”. El oro fue obtenido por pirquineros locales, quienes continúan desarrollando de manera artesanal la actividad que dio origen a la localidad hace más de dos siglos.

Así se ve la entrada al pueblo La Carolina en San Luis.

Cómo participar del sorteo del oro

Los turistas solo deben visitar La Carolina y conservar el ticket del estacionamiento del Pueblo Peatonal, ya que ese comprobante funciona como cupón para ingresar al sorteo.

Además, cuantos más días permanezca una persona en el pueblo, más tickets acumulará y mayores serán sus posibilidades de ganar. Los sorteos se realizan desde el 18 de julio y durante diez jornadas consecutivas, todos los días a las 17 horas en la oficina de Informes Turísticos. El ganador debe presentar el comprobante correspondiente para retirar el premio.

El pueblo estará sorteando oro entre todas las personas que lo visiten en estas vacaciones de invierno

La Carolina, el histórico pueblo minero de San Luis

La Carolina conserva intacta la esencia de los antiguos poblados mineros. Sus calles de piedra, casas de adobe y paisajes serranos recuerdan el auge que vivió a fines del siglo XVIII, cuando el descubrimiento de importantes vetas auríferas convirtió al lugar en uno de los principales centros mineros del país.

Actualmente, quienes recorren la localidad pueden visitar antiguas minas, ingresar a túneles históricos y conocer las técnicas de extracción utilizadas por los primeros mineros. A más de 1.600 metros sobre el nivel del mar, el pueblo también ofrece vistas panorámicas de cerros, quebradas y arroyos cristalinos, que completan una experiencia donde la naturaleza y la historia se combinan en un mismo destino.