Secuestro de automotores: ponen tope a los pedidos judiciales, nuevo plazo y el único caso en el que se mantienen vigentes

La inseguridad vinculada al robo de vehículos volvió a encender alarmas en todo el país y hay un dato que empieza a repetirse con inquietante precisión. Según el último Informe de Movilidad de Strix, una plataforma de tecnología y seguridad que evolucionó de la tradicional marca LoJack, existe una franja horaria que desde hace casi tres años concentra la mayor cantidad de robos a mano armada y que, lejos de disminuir, continúa consolidándose.

El relevamiento correspondiente a abril mostró además otro fenómeno que preocupa a los especialistas: el crecimiento sostenido de los hechos fuera de la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con el informe, el robo vehicular en el interior registró una suba del 25% respecto de marzo, con especial foco en Córdoba.

Las 21 horas, el momento más peligroso para los conductores

Los analistas de Strix detectaron que las 21 horas volvieron a posicionarse como el momento del día con más robos a mano armada por séptimo cuatrimestre consecutivo. El patrón se mantiene estable desde hace más de tres años y ya es considerado una tendencia consolidada dentro de los delitos vehiculares.

El estudio señala que la franja comprendida entre las 20 y las 00 horas concentra más del 30% del total anual de robos. Para los especialistas, no se trata de hechos aislados sino de un comportamiento delictivo reiterado que responde a horarios específicos de circulación y vulnerabilidad.

“Esta inclinación por las afueras de la Provincia de Buenos Aires nos confirma la continuidad de una migración estratégica del crimen organizado, federalizando la inseguridad”, explicó Martín Py, gerente de Alianzas de Strix.

El horario nocturno y el regreso a casa aparecen como los principales factores detrás del aumento de robos vehiculares. (Fuente: Strix)

Por qué aumentan los robos durante la noche

El horario coincide con uno de los momentos de mayor movimiento urbano: el regreso de las personas a sus hogares. A eso se suma el incremento del tránsito, la congestión vehicular y la disminución de la luz natural, especialmente en otoño e invierno.

Desde la compañía advierten que la llegada de los meses más fríos podría profundizar esta tendencia. “Los datos de abril abren una oportunidad sobre una tendencia que suele agravarse en invierno”, señalaron desde la firma, donde además recomiendan reforzar medidas de prevención y seguridad tecnológica tanto en vehículos como en hogares.

El avance del delito fuera de Buenos Aires

El crecimiento de los robos en provincias del interior es otro de los puntos que más preocupa a los investigadores. El informe sostiene que el delito comenzó a desplazarse hacia otras regiones del país, replicando modalidades que antes se concentraban principalmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

En ese contexto, Córdoba aparece como uno de los focos donde más aumentaron las denuncias y los episodios vinculados a robos vehiculares violentos. Para los expertos, el fenómeno refleja una expansión territorial de bandas organizadas que aprovechan nuevas zonas de circulación y menor capacidad de prevención.

Qué es Strix y cómo elaboró el informe

Strix es una empresa especializada en servicios de seguridad y gestión de activos para particulares y organizaciones. La compañía cuenta con más de 750.000 clientes entre Argentina, Chile y Uruguay y trabaja junto a las principales aseguradoras de la región.

Además, la firma integra la Asociación Internacional de Investigadores de Robo de Autos y elabora informes periódicos sobre movilidad, seguridad vehicular y tendencias delictivas a partir de datos propios y monitoreo tecnológico.