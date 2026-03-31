Finalmente se confirmó: Franco Colapinto vendrá a la Argentina para una exhibición histórica de Fórmula 1 en Buenos Aires. El evento "Mercado Libre presenta: Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026″ fue confirmado este martes por el equipo BWT Alpine Formula One Team. El próximo 26 de abril, el piloto de 22 años tomará el volante de un monoplaza de F1 y recorrerá las calles de Palermo en lo que promete ser uno de los eventos deportivos más convocantes de los últimos años en el país. Será la primera vez en 14 años que un auto de Fórmula 1 circula por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y a la vez, Colapinto se convertirá en el primer argentino en conducir un F1 en las calles porteñas. El evento se realizará el próximo domingo 26 de abril. El escenario será la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento, que serán cortadas y transformadas en un circuito callejero de 2 kilómetros. Allí se realizarán dos show runs oficiales, el momento cumbre de una jornada que arranca desde temprano con actividades para distintos públicos. El auto elegido es el E20 de 2012, el monoplaza que Alpine —entonces Renault— llevó a competir en aquella temporada, traccionado por un motor V8 del mismo origen. Aunque no es el auto actual del equipo, el rugido de sus ocho cilindros y la presencia del flamante branding azul y rosa del equipo no dejará dudas de que la Fórmula 1 está en Buenos Aires. “Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico”, expresó Franco Colapinto en la presentación oficial. “Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial”, agregó. El barrio de Palermo acogerá una propuesta de múltiples sectores diseñada para distintos perfiles de fanáticos. Habrá un sector abierto y gratuito para quienes quieran vivir la experiencia sin costo, y zonas premium a la venta: Fan Zone con activaciones de marcas y propuestas de entretenimiento, Grandstands con vistas privilegiadas de la pista, y un área de Hospitality que incluirá Garage Tours con acceso a los boxes del auto. La jornada será transmitida por ESPN y Disney+ Plan Premium, media partners oficiales del evento. El evento cuenta con el aval del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que lo encuadra dentro de su política de posicionar a la capital como Capital Mundial del Deporte y centro estratégico de entretenimiento global. La producción general y el diseño de la pista están a cargo de MICA Comunicaciones 360, mientras que Dale Play lidera el desarrollo de la experiencia, el contenido y la comercialización. La preventa exclusiva comienza el 6 de abril a las 16:00 hs pagando con Tarjeta de Crédito Mercado Pago en 3 cuotas sin interés. La venta general abre el 7 de abril a las 16:00 hs con todos los medios de pago, manteniendo el beneficio de cuotas para clientes Mercado Pago. Las consultas para Hospitality y Garage Tours se canalizan a través de Bigbox Argentina. Las entradas se consiguen en enigmatickets.com y más información en @livedaleplay.