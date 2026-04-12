Buenos Aires se prepara para vivir un evento sin antecedentes en el país. El próximo 6 de junio, por una sola noche, un espacio emblemático de la Ciudad se convierte en un escenario de ensueño iluminado por cientos de linternas flotantes. Se trata del Water Lantern Festival, una experiencia que ya pasó por ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Toronto y Ciudad de México, y que ahora desembarca por primera vez en Argentina. El festival propone una combinación de luz, agua y emoción, con una puesta pensada para desconectarse de la rutina y vivir un momento distinto en plena ciudad. El Water Lantern Festival se inspira en antiguas celebraciones asiáticas. Por un lado, retoma el espíritu del Yipeng, una festividad de Tailandia en la que las linternas simbolizan deseos y agradecimientos. Por otro, se apoya en el Krathong, una ceremonia donde las luces se dejan flotar sobre el agua como gesto de respeto hacia la naturaleza. Esa mezcla cultural da lugar a una experiencia íntima y colectiva al mismo tiempo. Cada participante suelta su linterna y la observa avanzar junto a muchas otras, formando un paisaje nocturno que transforma por completo el entorno. Además, existe una leyenda que suma un condimento romántico: si dos linternas flotan juntas sin separarse, el vínculo entre esas personas está destinado a perdurar en el tiempo. Quienes asistan al festival pueden vivir el evento de dos maneras. La entrada general para ver el espectáculo es gratuita. Sin embargo, quienes quieran participar de forma activa pueden adquirir kits que incluyen todo lo necesario para soltar su propia linterna. Cada linterna es ecológica y está fabricada con papel biodegradable y una base de madera. Antes de lanzarla al agua, cada persona la personaliza con un mensaje: un deseo, una dedicatoria, una reflexión o el nombre de alguien especial. Luego llega el momento central del festival: la linterna se enciende con una luz LED y se deja flotar, sumándose al resto y creando una postal única que dura toda la noche. El Water Lantern Festival tiene una duración aproximada de cuatro horas y está diseñado para que el público recorra el espacio con tranquilidad. Durante el evento hay música en vivo, puestos de comida y sectores para sentarse y compartir el momento. Es una propuesta apta para todas las edades, ideal para ir en pareja, con amigos o en familia. También funciona como una pausa emocional: un espacio para reflexionar, bajar el ritmo y conectar con uno mismo en medio de la ciudad. Los paquetes pagos permiten participar de la experiencia completa. El kit de entrada general incluye: También existen opciones especiales para parejas, que suman manta de picnic, y paquetes grupales pensados para quienes asisten con amigos o familia. El evento genera expectativa y los cupos para participar con linterna son limitados. Por eso, la organización habilitó una lista de espera para quienes quieran asegurarse un lugar entre los primeros en vivir esta experiencia inédita en el país.