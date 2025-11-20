Miss Universo 2025 ya está por llegar y este será el día de una de las galas más esperadas del año. (Fuente: Archivo)

El certamen Miss Universo 2025 será uno de los eventos internacionales más esperados del año y reunirá a más de un centenar de delegadas de distintos países. La edición número 74 del concurso se desarrollará en Asia y ya cuenta con fecha confirmada, sede oficial y detalles sobre su transmisión global.

La organización también adelantó información sobre el formato, el tema principal y las actividades previas a la gala final.

Esta edición se prepara para recibir a cerca de 130 participantes, lo que la convierte en una de las más numerosas de los últimos años.

Cuándo es Miss Universo 2025 y dónde se realiza

Miss Universo 2025 se celebrará el 21 de noviembre de 2025 en el Impact Challenger Hall, ubicado en Pak Kret, provincia de Nonthaburi, muy cerca de Bangkok, Tailandia. La organización confirmó que las delegadas llegarán al país entre el 2 y el 3 de noviembre, fechas en las que comenzarán los ensayos, producciones fotográficas, entrevistas y eventos previos al certamen.

La elección de Tailandia como sede vuelve a posicionar al país como uno de los anfitriones más importantes del concurso, debido a su infraestructura, su experiencia previa y su objetivo de atraer turismo internacional mediante grandes eventos culturales.

Miss Universo Latina es un concurso de belleza y una vitrina de representación y orgullo para toda América Latina (Fuente: Archivo).

Qué se sabe sobre las participantes de Miss Universo 2025

La edición 2025 contará con la participación de aproximadamente 130 delegadas, según anticiparon los organizadores. Esta cifra la convierte en una de las competencias más diversas en la historia del certamen.

Entre las participantes habrá países debutantes y representantes que regresan después de años de ausencia. También se destacó la presencia de nuevas figuras relevantes para la inclusión y la diversidad, entre ellas una candidata transgénero de Vietnam, que competirá por primera vez bajo esta categoría.

Se espera que el número final de concursantes se ubique entre 120 y 136 delegadas, dependiendo de las confirmaciones oficiales cercanas a la fecha del evento.

Cómo será el evento: presentadores, temática y espectáculos

La temática oficial de Miss Universo 2025 será “The Power of Love”, un concepto que busca resaltar valores como la unión, la empatía y la fuerza colectiva entre naciones.

El evento contará con la conducción del comediante Steve Byrne, acompañado por figuras históricas de la organización como Dayanara Torres, Miss Universo 1993, y R’Bonney Gabriel, Miss Universo 2022.

La gala incluirá también presentaciones artísticas, entre las que se confirmó la presencia del cantante Jeff Satur, quien estará a cargo de uno de los shows musicales centrales de la noche.

Dónde ver Miss Universo 2025 en televisión y streaming

La final de Miss Universo 2025 será transmitida en Estados Unidos a través de Telemundo, mientras que el streaming estará disponible en Peacock. En Latinoamérica, la señal de Telemundo Internacional emitirá la cobertura completa del evento, incluyendo la antesala y el certamen principal.

Debido a la diferencia horaria con Tailandia, la gala que se realizará el 21 de noviembre por la mañana en Bangkok se verá en la mayoría de los países de la región durante la tarde o la noche del 20 de noviembre.