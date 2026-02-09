Rafael, jubilado español en Tailandia, ha encontrado en el sudeste asiático lo que ya no podía disfrutar en su lugar de origen: tranquilidad, una vida asequible y una calidad de vida digna. Hace unos meses decidió dejar Mallorca, su hogar durante décadas, y emprender un cambio radical que, según explica, fue necesario para poder vivir con estabilidad. La decisión de mudarse no fue sencilla. Rafael recuerda que en Mallorca los precios se habían disparado y que la vida cotidiana para un jubilado se había vuelto prácticamente imposible. “Allí ya no nos dejan vivir”, afirma, al resumir el motivo que lo llevó a abandonar la isla. El testimonio de Rafael se enmarca en una realidad que afecta a cada vez más jubilados españoles, especialmente en zonas con alta presión turística y un coste de vida creciente. Para Rafael, jubilado español en Tailandia, el punto de quiebre llegó cuando comprobó que ya no podía disfrutar de lo básico en Mallorca. Las compras diarias, la vivienda, la sanidad complementaria y hasta salir a pasear se habían convertido en un desafío económico y logístico. Lo que durante años fue un lugar idílico para su jubilación se transformó en un entorno hostil para quienes no podían asumir el ritmo del turismo masivo. La presión de los alquileres desorbitados y los servicios cada vez más caros marcó su día a día. “Mallorca dio años felices”, reconoce, pero también admite que llegó un momento en el que la isla dejó de ser compatible con una jubilación tranquila. Ante esa situación, Tailandia surgió como una opción lógica para Rafael. El coste de vida es considerablemente más bajo y la sanidad resulta accesible, factores clave para alguien que busca estabilidad económica en su jubilación. El clima y el estilo de vida relajado del sudeste asiático le permiten disfrutar de una rutina sin la presión económica que sufría en Mallorca. En su nuevo destino puede viajar, conocer gente y organizar su tiempo con mayor libertad. En su día a día en Tailandia, Rafael ha encontrado un equilibrio que le permite sentirse libre y dueño de su tiempo. La comunidad de expatriados jubilados y la facilidad para moverse han sido claves para su adaptación. La amabilidad de la población local le ha permitido integrarse y sentirse seguro en su nuevo entorno. El cambio, explica, no solo fue económico, sino también emocional.