Eliminar una plaga de hormigas en el jardín no siempre implica recurrir a productos químicos. Una alternativa simple combina café y vinagre, dos elementos que actúan sobre la forma en que estos insectos se orientan y se organizan. El efecto de este método se basa en alterar su sistema de comunicación: Para que funcione, es importante usarlo de forma correcta: Con esta combinación, las hormigas pierden el rastro hacia el alimento en poco tiempo. Si se aplica de manera constante, la actividad suele disminuir de forma notable en el transcurso de un día. Además, es un método apto para espacios con mascotas o niños, ya que no deja residuos tóxicos en el jardín ni en áreas de uso cotidiano.