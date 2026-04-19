Cada vez más hogares argentinos recurren a un método económico y natural para mantener alejadas a las hormigas y otros insectos: espolvorear canela en macetas, jardines, terrazas y distintos rincones de la casa. Se trata de un recurso sencillo, fácil de aplicar y mucho menos agresivo que los insecticidas tradicionales. Además de ser un ingrediente habitual en cualquier cocina, la canela se convirtió en una alternativa cada vez más elegida por quienes buscan reducir el uso de productos químicos en el hogar. La efectividad de la canela está relacionada con su aroma intenso. Ese olor interfiere en la orientación de las hormigas, que utilizan rastros olfativos para desplazarse y encontrar alimento. Cuando detectan canela en su camino, suelen evitar cruzar la zona y buscan otras rutas. De esta manera, se logra desviar su tránsito sin necesidad de exterminarlas. Este punto es importante porque las hormigas también cumplen funciones beneficiosas en jardines y espacios verdes. Ayudan a eliminar otros insectos, colaboran con la limpieza del ecosistema y forman parte del equilibrio natural. Sin embargo, en algunos casos pueden convertirse en un problema, especialmente cuando protegen colonias de pulgones para alimentarse de la melaza que producen. Esa relación puede perjudicar plantas, flores y huertas. Para obtener mejores resultados, la clave está en aplicar la canela en los lugares por donde realmente circulan las hormigas. Una de las recomendaciones más habituales es formar barreras con canela en polvo alrededor de macetas, canteros y plantas. También puede colocarse en senderos donde suelen aparecer insectos o cerca de puertas, ventanas, grietas y pequeños accesos al interior de la casa. Las zonas con humedad, restos de comida o residuos orgánicos suelen atraer más insectos, por lo que reforzar esos espacios puede potenciar el efecto. Además, conviene renovar la aplicación cada pocos días, sobre todo después de lluvias, riego o limpieza, ya que la barrera pierde intensidad con el tiempo. Uno de los principales beneficios de este truco casero es el ahorro económico. La canela es barata, fácil de conseguir y no requiere equipos especiales ni productos adicionales. También resulta una opción práctica para hogares con niños o mascotas, ya que evita el uso de venenos agresivos o insecticidas de alta toxicidad. Aun así, quienes opten por este método deben tener en cuenta que no elimina hormigueros ni colonias enteras. Su función principal es modificar el comportamiento de los insectos y reducir su presencia en determinadas zonas. Combinada con hábitos de limpieza y mantenimiento del jardín, la canela puede transformarse en un complemento útil para prevenir molestias y cuidar las plantas de forma más sustentable.