Mezclar vinagre blanco con café usado es uno de los trucos caseros que se utiliza para mantener alejados insectos en el hogar. Se trata de una opción económica y fácil de aplicar, especialmente en espacios donde suelen aparecer plagas como la cocina o el baño. Esta combinación se usa principalmente para: Suele colocarse en rincones húmedos, cerca de la basura, debajo de la pileta o en zonas con poca ventilación. El vinagre blanco tiene un olor fuerte que resulta molesto para muchos insectos y altera su comportamiento. El café usado, por su parte, interfiere en los rastros que dejan insectos como las hormigas para orientarse. Al perder esas señales, les cuesta desplazarse o volver al mismo lugar. En conjunto, ambos generan un efecto repelente que ayuda a mantener alejadas las plagas. Este tipo de soluciones funciona mejor como complemento de la limpieza diaria, que sigue siendo clave para evitar la aparición de insectos.