La VTV es obligatoria para todos los vehículos.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es obligatoria para los vehículos particulares radicados en la Ciudad de Buenos Aires y, antes de asistir al turno, los conductores deben presentar una serie de documentos. Entre ellos hay uno que muchos pueden pasar por alto: el título de propiedad del vehículo.

Según informa el Gobierno porteño, este documento forma parte de los requisitos obligatorios para iniciar el trámite de la VTV. Por eso, quienes se presenten sin la documentación exigida pueden no completar correctamente la gestión y deberán volver a realizar los pasos necesarios para obtener la verificación .

VTV en CABA: cuál es el papel obligatorio que hay que llevar

El título de propiedad del vehículo figura expresamente entre los documentos requeridos por la Ciudad. Además, los conductores deben contar con:

DNI vigente.

Licencia de conducir vigente.

Seguro del vehículo vigente.

Constancia de pago correspondiente a la reserva del turno.

Cédula verde o azul si se presenta un tercero.

Título de propiedad del vehículo.

Correo electrónico válido para recibir el código de reserva y descargar la boleta.

En el caso de los motovehículos, se solicita la cédula verde y/o rosa cuando se presenta un tercero.

Qué hay que llevar al momento de hacer la VTV

Además de la documentación, el vehículo debe presentarse con determinados elementos obligatorios. La Ciudad exige:

Matafuegos.

Balizas.

Botiquín de emergencias dentro del habitáculo.

Cinturones de seguridad del vehículo abrochados.

La documentación y los elementos de seguridad son parte de las condiciones necesarias para realizar correctamente la inspección técnica .

La VTV se realiza en plantas oficiales y talleres habilitados.

Qué pasa si el vehículo no supera la VTV

Una vez realizada la inspección, el resultado puede ser apto, condicional o rechazado. Si el vehículo presenta desperfectos leves, queda en condición condicional y hay hasta 60 días hábiles para volver a verificar sin cargo.

Si presenta desperfectos graves, queda rechazado, no está habilitado para circular hasta solucionarlos y también existe un plazo de 60 días hábiles para la reverificación sin cargo.

Por eso, antes de concurrir al turno, es importante revisar tanto la documentación como los elementos obligatorios para evitar inconvenientes y tener que repetir el trámite.