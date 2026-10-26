El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que las elecciones presidenciales de Brasil estuvieron “amañadas” y fueron “muy corruptas”, un día después de que Luiz Inácio Lula da Silva se impusiera en el balotaje sobre Flávio Bolsonaro, aliado político del mandatario norteamericano.

Fue su primera declaración pública sobre el resultado. Trump habló con periodistas cuando salía de Washington hacia un acto de campaña, en el marco de las elecciones legislativas de mitad de mandato que se realizarán en Estados Unidos el 3 de noviembre.

El presidente de Estados Unidos busca la reelección. EFE

“Me pareció terrible”, sostuvo. Luego aclaró que él no había tomado partido por ninguno de los candidatos, pero agregó que, “francamente”, los comicios le parecieron otra elección manipulada, con un aspecto “tan corrupto” y “tan terrible”. No presentó pruebas que respaldaran sus dichos.

Lula, de 80 años, consiguió un cuarto mandato en una elección en la que no figuraba como favorito. Flávio Bolsonaro, por su parte, no reconoció el resultado y anunció que pedirá que se anulen los comicios.

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