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Un técnico en heladeras revela cómo eliminar el hielo excesivo del freezer sin desarmar el electrodoméstico.

Cuando el freezer se llena de hielo, la mayoría piensa que el electrodoméstico ya cumplió su vida útil. Sin embargo, casi siempre el problema tiene una explicación mucho más simple.

Según explican los técnicos especializados, la acumulación de hielo no depende tanto de la antigüedad del aparato como de algunos hábitos cotidianos y detalles de mantenimiento que pasan desapercibidos .

Por qué se llena de hielo el freezer

Cada vez que se abre la puerta, entra aire caliente y húmedo que se condensa contra las paredes frías. Cuanto más frecuentes son las aperturas, más rápido se forma la escarcha.

Un técnico en heladeras revela cómo eliminar el hielo excesivo del freezer sin desarmar el electrodoméstico. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

También influyen otros factores muy comunes:

Gomas de sellado gastadas o mal ajustadas.

Alimentos guardados sin envolver correctamente.

Temperatura configurada demasiado baja.

Sistema de drenaje tapado.

En los equipos no frost, este último punto es clave, ya que un conducto de desagüe obstruido hace que la humedad no salga y termine convertida en hielo.

Qué revisar antes de llamar a un técnico

Antes de pensar en un service, hay una serie de chequeos simples que se pueden hacer sin desarmar nada.

Lo primero es revisar el sellado de la puerta. Si al cerrarla queda algún resquicio, el motor trabaja de más y se forma hielo más rápido.

Después conviene comprobar la temperatura seleccionada. Un freezer demasiado frío genera más condensación de la necesaria.

También ayuda evitar sobrecargar el compartimento y envolver bien los alimentos, sobre todo los que tienen mayor contenido de agua.

Si después de estos ajustes el hielo sigue apareciendo en pocos días, ahí sí conviene llamar a un técnico. Puede tratarse de una falla en el sistema de descarche automático, algo que ya no se resuelve con trucos caseros.