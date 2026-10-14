Auditar los resúmenes de cuenta de forma periódica permite detectar comisiones no autorizadas, débitos automáticos no reconocidos y servicios en desuso.

El débito automático y las suscripciones recurrentes facilitan el pago de servicios esenciales, pero también se convierten en una de las principales fugas de dinero mensual cuando no se monitorean de forma adecuada.

Pequeños cargos por plataformas de streaming, aplicaciones móviles, membresías de gimnasios o seguros asociados a tarjetas que ya no se utilizan suelen pasar desapercibidos, acumulando un monto significativo al cabo del año.

Para frenar estos desembolsos y evitar que sigan impactando en el presupuesto familiar, la normativa de Protección a las Personas Usuarias de Servicios Financieros emitida por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) establece reglas estrictas de transparencia y mecanismos directos de cancelación que las entidades financieras deben garantizar obligatoriamente.

Cómo detectar suscripciones que siguen cobrando y dar de baja el servicio

El primer paso para sanear los gastos mensuales consiste en auditar minuciosamente el resumen de la tarjeta de crédito o el extracto de la cuenta bancaria.

Un error frecuente entre los usuarios es asumir que al desinstalar una aplicación o cerrar sesión en un sitio web la suscripción queda cancelada de forma automática, lo cual no interrumpe el ciclo de facturación.

El primer paso para sanear los gastos mensuales consiste en auditar minuciosamente el resumen de la tarjeta de crédito o el extracto de la cuenta bancaria.

Para interrumpir el cobro de un servicio en cuenta bancaria, la normativa del BCRA faculta al titular a solicitar la orden de stop debit o la baja definitiva del débito automático:

Petición de stop debit : frena puntualmente el débito programado para el vencimiento actual. Debe presentarse ante el banco con al menos 24 horas hábiles de anticipación a la fecha de vencimiento acordada. frena puntualmente el débito programado para el vencimiento actual. Debe presentarse ante el banco con al menos 24 horas hábiles de anticipación a la fecha de vencimiento acordada.

Baja definitiva de la adhesión: elimina el permiso de débito continuo. Se puede tramitar directamente a través del homebanking o en la sucursal de la entidad donde reside la cuenta, sin requerir la conformidad previa de la empresa prestadora.

Cancelación de suscripciones en tarjeta de crédito: si el débito impacta en la tarjeta de crédito, la solicitud de baja debe realizarse mediante la plataforma de la tarjeta emisora (Visa, Mastercard, American Express) o gestionarse directamente ante la empresa proveedora del servicio.

Cuánto puede costar el descuido y cuáles son los errores más frecuentes

Desde El Cronista elaboramos un promedio aproximado en el caso de que una persona deje de usar tres de las aplicaciones pagas más populares y no solicite la cancelación del plan :

Si un usuario decidió dejar de usar los planes básico de Spotify ($3.299 precio base y $5.245 sumando impuestos), Netflix ($9.000 - $11.070) y Disney+ ($11.999) y no canceló ninguna suscripción:

Durante el primer mes tendrá un “cobro fantasma” de $24.297 ($28.313 con intereses). En caso de pasar tres meses, pasará a pagar $72.891 ($84.939). Si pasan seis meses, el número aumenta a $291.564 ($339.756).

En este caso, estamos ante un consumo “fantasma” semestral que asciende a más de $300.000.

Dentro de los errores y cargos más habituales observados por el área de Protección Financiera del BCRA se encuentran los siguientes puntos clave:

Suscripciones de prueba automática: servicios que solicitan datos de la tarjeta para un período gratuito y comienzan a cobrar la tarifa plena una vez finalizado el plazo sin emitir un aviso previo.

Seguros o servicios adicionales en tarjetas: cobro de coberturas por robo en vía pública, protección de compras o asistencias médicas adheridas al momento de contratar un producto financiero y olvidadas con el tiempo.

Duplicación de cobros: fallas operativas en las que el débito automático se ejecuta dos veces en un mismo período o se mantiene activo a pesar de haber tramitado la cancelación en la plataforma del prestador.

Desconocimiento de los plazos de impugnación: dejar pasar más de 30 días corridos desde la recepción del resumen de la tarjeta de crédito para objetar un cargo no reconocido.

Pasos para reclamar la devolución de dinero y checklist de control mensual

La Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito contempla el derecho de impugnar la liquidación del resumen dentro de los 30 días de haber sido recibido . Si se detecta un débito no reconocido o cobrado por error, el usuario debe presentar una nota de reclamo ante la entidad emisora detallando el cargo cuestionado.

Durante el período de revisión del reclamo, la tarjeta no puede exigir el pago del monto disputado ni cobrar intereses punitorios sobre dicha suma.

Para mantener una gestión financiera ordenada y prevenir cobros fantasma, resulta imprescindible aplicar una rutina periódica de verificación que incluya la comparación constante de los resúmenes de cuenta, la revisión regular de las suscripciones activas en las tiendas digitales como Google Play o App Store y el guardado sistemático de los comprobantes de baja.

Complementariamente, la activación de alertas bancarias inmediatas permite detectar al instante cualquier débito no autorizado antes del cierre de cada período de facturación.