Entre los trucos de jardinería que ganan terreno por su bajo costo, usar cajas de cartón alrededor del limonero se volvió una alternativa cada vez más recomendada por especialistas para cuidar la tierra sin gastar en productos.

El método consiste en colocar cartón corrugado sin tinta ni cinta adhesiva sobre la tierra, alrededor de la base del árbol, y cubrirlo después con una capa de mantillo o tierra suelta.

Para qué sirve este truco

Retiene la humedad del suelo , reduciendo la evaporación y la frecuencia de riego necesaria en los meses de más calor

Bloquea la luz solar que necesitan las semillas de malezas para germinar, disminuyendo su aparición sin herbicidas

Con el tiempo, el cartón se descompone y aporta materia orgánica que mejora la estructura del suelo

Ayuda a mantener una temperatura más estable en la zona de las raíces superficiales, que en los cítricos son especialmente sensibles a los cambios bruscos

Colocar cajas de cartón alrededor del limonero: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos en jardinería. Gemini.

El error que hay que evitar

El principal cuidado a tener en cuenta es no apoyar el cartón directamente contra el tronco. Si la humedad queda pegada a la corteza en la base del árbol, puede favorecer la aparición de hongos y pudrición de raíz.

Para aplicarlo correctamente:

Recortar el cartón dejando un espacio libre de al menos 10 centímetros alrededor del tronco Humedecer el cartón antes de colocarlo, para que se adhiera mejor a la tierra Cubrirlo con una capa de 3 a 5 centímetros de mantillo, tierra o restos de poda Regar por encima para asentar todas las capas

Bonus: este mismo método sirve para cualquier árbol frutal o cantero, no solo para el limonero, y es especialmente útil en jardines con riego limitado durante el verano.