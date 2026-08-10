Confirmado y oficial | Suspenden las licencias de conducir para los conductores que hayan cometido esta falta

Salirse a la calle o salir a la ruta sin la documentación al día es un riesgo conocido, pero existe un detalle técnico que miles de conductores pasan por alto y que se convirtió en el blanco de los operativos de fiscalización: el matafuegos con carga vigente y su correcta ubicación en el habitáculo.

Tanto en los controles de tránsito urbanos como en las rutas provinciales y nacionales, los inspectores trabajan sobre las revisiones “auto por auto” para verificar la presencia y vigencia del equipamiento de emergencia obligatorio. No llevarlo, tener la carga vencida o transportarlo de forma incorrecta puede derivar en una multa económica considerable y en un rechazo inmediato de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

La regla del matafuegos: ¿Dónde debe ir y cuándo vence?

El matafuegos no es un accesorio secundario ni un adorno para el baúl. Para cumplir con las normas de seguridad vial y evitar sanciones, debe cumplir con tres requisitos indispensables:

Carga anual vigente: La carga del extintor tiene una validez de un año. Aunque el manómetro marque la aguja en la zona verde (con presión), si la tarjeta metálica o el sello de control tiene la fecha vencida, el elemento se considera en infracción. Soporte de seguridad en el habitáculo: El matafuegos debe ir fijado obligatoriamente en el interior del auto, al alcance del conductor (por lo general, debajo del asiento del acompañante), montado sobre un soporte metálico con traba de seguridad. Prohibición absoluta en el baúl: Llevar el matafuegos suelto en el baúl está prohibido y es pasible de multa. En caso de un choque frontal o vuelco, un extintor suelto en el baúl no se puede alcanzar a tiempo y, si va suelto dentro del habitáculo, se transforma en un proyectil mortal.

Dato clave: Los matafuegos para autos particulares deben ser de polvo químico seco ABC de 1 kilo y contar con la estampilla de homologación correspondiente.

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Balizas portátiles: el segundo elemento bajo la lupa

Junto con el extintor, los agentes de tránsito verifican la presencia del juego de dos balizas portátiles triangulares retrorreflectivas. Deben guardarse en un lugar de fácil acceso para ser desplegadas de inmediato en caso de una avería en la calzada o banquina (a 30 y 70 metros del vehículo detenido).

¿Qué exige la ley en Argentina y de cuánto son las multas?

El marco legal nacional es categórico respecto a los elementos que deben acompañar al conductor dentro del vehículo:

Ley Nacional de Tránsito (N.° 24.449): En su Artículo 40 (Requisitos para circular), la norma establece que es obligatorio llevar un matafuegos con control de carga y las balizas portátiles fijadas según las especificaciones técnicas. Circular sin estos elementos se considera una falta grave. Cálculo de las multas en Unidades Fijas (UF): De acuerdo con las reglamentaciones del Ministerio de Transporte y la ANSV, las sanciones por falta de elementos de seguridad o vencimiento de la carga del matafuegos se gradúan en Unidades Fijas (equivalentes al precio del litro de nafta de alta calidad). Las multas pueden ir desde las 50 hasta las 100 UF, escalando significativamente si se suma el vencimiento de la VTV o la falta de seguro. Documentación completa que te van a pedir en los controles: Licencia Nacional de Conducir (física o digital según la jurisdicción).

DNI.

Cédula Verde (o Cédula Azul digital habilitada).

Comprobante de seguro obligatorio en vigencia.

VTV o RTO al día.

Matafuegos con carga vigente y soporte metálico.

Juego de balizas triangulares.

Revisar la fecha impresa en la tarjeta del matafuegos toma apenas unos segundos y evita sorpresas amargas en el próximo control de tránsito.