Hay prácticas que parecen simples pero que, para los que siguen el Feng Shui, tienen un peso energético muy grande como, por ejemplo, colgar una bolsita con hojas de albahaca en el picaporte de la puerta principal. No hace falta una planta entera ni un ritual, alcanza con unas hojas secas dentro de una pequeña bolsa de tela, preferentemente verde o blanca, colgada del picaporte interior. La entrada principal del hogar se considera la “boca del chi”, es decir, el punto por el que entra la energía desde el exterior. Por este motivo, muchos elementos para atraer dinero y bienestar se ponen cerca de la puerta principal. En el caso de la albahaca, colocarla en ese punto se interpreta como una invitación simbólica a que la abundancia entre y se quede. Dentro del Feng Shui, la albahaca es considerada una planta de alta vibración energética. Su aroma fresco y su color verde intenso se vinculan con el crecimiento, la expansión y los nuevos comienzos. Además, se vincula con la limpieza energética y la protección espiritual. En muchas culturas orientales y mediterráneas se la utiliza como planta “guardiana” porque es capaz de absorber vibraciones negativas. Las hojas de albahaca liberan un aroma que logra disipar las malas energías y purificar el ambiente que rodea el hogar. Cuando ese aroma queda concentrado en una bolsita colgada en el picaporte, cada vez que se abre la puerta se activa el efecto y se renueva la intención energética del espacio. Los beneficios que se le atribuyen a esta práctica son: La preparación es sencilla. Lo importante es el estado de las hojas: cuando pierden color o aroma, es señal de que ya cumplieron su función y conviene reemplazarlas. En el Feng Shui, una planta marchita o descuidada genera energía negativa. El cuidado continuo mantiene el chi vivo y en movimiento. Renovar la bolsita cada dos o tres semanas es suficiente para mantener activo el efecto.