El colesterol alto es uno de los problemas de salud más frecuentes en la población adulta y, aunque existen tratamientos médicos para controlarlo, la alimentación juega un papel central. Entre los alimentos que más se destacan por su efecto positivo sobre los niveles de colesterol, las nueces ocupan los primeros puestos. Las nueces son una fuente de ácidos grasos omega 3, en particular de ácido alfa-linolénico (ALA), que contribuye a reducir el colesterol LDL (el conocido como “malo”) y a elevar el HDL (el “bueno”). Además, contienen fitosteroles, compuestos vegetales que compiten con el colesterol en el proceso de absorción intestinal y logran disminuir su presencia en sangre. A esto se suma su aporte de fibra soluble, antioxidantes y magnesio, nutrientes que favorecen la salud cardiovascular. Diversos estudios clínicos comprobaron que el consumo habitual de nueces está asociado a una reducción significativa del colesterol total y de los triglicéridos. La cantidad recomendada por nutricionistas y avalada por distintas investigaciones es de aproximadamente 30 gramos diarios, lo que equivale a unas 7 nueces enteras (o 14 mitades). Esta porción es suficiente para obtener los beneficios sin excederse en calorías, ya que las nueces son un alimento denso energéticamente. Algunos puntos clave para incorporarlas bien a los buenos hábitos alimenticios: Cabe destacar que para que su efecto sobre el colesterol sea duradero, deben formar parte de una alimentación equilibrada, baja en grasas saturadas y grasas trans. Reducir el consumo de fiambres, frituras, manteca y productos de pastelería industrial potencia los resultados. En personas con colesterol muy alto, el médico puede indicar además un tratamiento farmacológico que se complementa con estos cambios en el estilo de vida.