Este té ayuda a reducir triglicéridos, actúa como antioxidante y protege el corazón. Descubre cómo prepararlo y sus beneficios avalados por la ciencia.

El cuidado del corazón se ha convertido en una prioridad para millones de personas, especialmente a partir de los 40 años. La acumulación de triglicéridos en sangre, la mala alimentación y el sedentarismo son algunos de los factores que aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Frente a ello, la fitoterapia ofrece alternativas complementarias que ganan terreno por su eficacia y accesibilidad. Entre ellas destaca una bebida natural que está despertando el interés de nutricionistas y expertos en medicina preventiva: el té de eneldo.

Esta infusión, elaborada a partir de las semillas o hojas de esta planta aromática, no solo contribuye a reducir los niveles de lípidos en sangre, sino que también actúa como potente antioxidante y favorece la salud del sistema circulatorio.

Las semillas de eneldo concentran los compuestos activos que hacen posible su efecto medicinal.

Una planta con propiedades cardiovasculares demostradas

El eneldo (Anethum graveolens) ha sido utilizado tradicionalmente como digestivo, pero recientes estudios han confirmado su efecto beneficioso sobre los triglicéridos y el colesterol. Investigaciones realizadas en modelos animales, como las publicadas en Phytotherapy Research, muestran que los compuestos activos del eneldo pueden reducir la síntesis de lípidos en el hígado y mejorar el perfil lipídico general.

Además, esta planta contiene flavonoides y taninos con efecto antioxidante, lo que significa que ayuda a combatir el daño celular provocado por los radicales libres. Este proceso es clave para prevenir el envejecimiento prematuro de los vasos sanguíneos y, por tanto, disminuir el riesgo de patologías como infartos o arteriosclerosis.

Según especialistas en fitoterapia, “el consumo regular de té de eneldo puede complementar el tratamiento de hipertrigliceridemia leve y favorecer una mejor circulación, especialmente cuando se combina con una dieta equilibrada y ejercicio”.

Beneficios adicionales del té de eneldo para el bienestar general

Además de sus propiedades cardiovasculares, el té de eneldo destaca por su efecto diurético y digestivo, lo cual contribuye a eliminar toxinas y a mantener una correcta presión arterial. También se ha observado que ayuda a reducir la inflamación abdominal, mejora la función hepática y favorece la relajación del sistema nervioso.

Por su contenido en aceites esenciales como el carvona y el limoneno, esta infusión tiene una acción suave sobre el aparato digestivo, lo que la hace ideal para personas con digestiones pesadas o molestias gástricas. Asimismo, algunos estudios apuntan a su posible efecto hipoglucemiante, lo que podría ser útil en casos de prediabetes o resistencia a la insulina, siempre bajo supervisión médica.

Es importante destacar que se trata de un complemento natural, no de un sustituto de tratamientos farmacológicos. Su eficacia depende de su uso constante y de un estilo de vida saludable.

El eneldo es una planta aromática utilizada tanto en la cocina como en infusiones terapéuticas.

Cómo preparar el té de eneldo y cuándo tomarlo

Para obtener sus beneficios, se recomienda preparar la infusión con una cucharadita de semillas de eneldo por cada taza de agua hirviendo. Se deja reposar de 10 a 15 minutos, se filtra y se consume preferiblemente después de las comidas. También puede elaborarse con hojas frescas, aunque las semillas concentran mayor cantidad de principios activos.El té puede tomarse una o dos veces al día, de forma regular. No obstante, su consumo debe evitarse durante el embarazo y en personas con tratamiento anticoagulante, debido a sus propiedades vasodilatadoras. Como siempre, se aconseja consultar con un profesional antes de incorporarlo a la rutina.