Ponerle cúrcuma al arroz es un truco de cocina que cada vez gana más terreno en el mundo culinario. No solo se trata de color y sabor, sino también de un ingrediente que potencia el perfil nutricional de un plato muy utilizado en las mesas argentinas. Este pequeño cambio puede ayudar a comer mejor sin complicarse tanto y solo con hacer una pequeña modificación a las recetas de siempre. La cúrcuma es una especia usada desde hace siglos, pero hoy vuelve a estar en boca de todos por sus beneficios respaldados por la nutrición moderna. El principal beneficio de la cúrcuma está en la curcumina, su compuesto activo. Este ingrediente tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, claves para cuidar la salud a largo plazo. Al sumarla al arroz, se potencia un plato que suele ser alto en carbohidratos, pero bajo en micronutrientes. Agregar cúrcuma al arroz mientras se cocina ayuda a: Otro punto a favor es que la cúrcuma no modifica de forma drástica el sabor del arroz. Usada en la cantidad justa, le da un toque suave y agradable, sin tapar otros ingredientes. Por eso es fácil de incorporar incluso en comidas familiares o platos para los más chicos. El resultado es un arroz suelto, color amarillo parejo, sabor suave y con mejor perfil nutricional. Las cantidades son: En los últimos años, muchos profesionales de la salud empezaron a insistir en la importancia de sumar especias naturales a la dieta diaria. La cúrcuma aparece entre las más recomendadas porque permite mejorar la calidad de la alimentación sin recurrir a suplementos. Los médicos destacan que combinar cúrcuma con una pizca de pimienta negra mejora la absorción de la curcumina. Por eso, al cocinar arroz, basta con agregar media cucharadita de cúrcuma y un toque mínimo de pimienta para potenciar sus efectos. En el día a día, sumar cúrcuma al arroz sirve para mejorar la calidad nutricional sin cambiar rutinas. Es económica, rendidora y fácil de usar. Por eso, cada vez más médicos la recomiendan como parte de una alimentación variada, con foco en la prevención y el bienestar general.