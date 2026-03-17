Además del ejercicio físico, la alimentación es clave para cuidar del corazón. En el mundo de las hortalizas existe un poderoso aliado para quienes buscan mejorar su salud cardiovascular. Se trata de la remolacha, que se destaca por su gran valor nutricional, ideal para bajar el colesterol y controlar los triglicéridos. Con ella se puede hacer un jugo natural, una opción deliciosa y nutritiva que concentra múltiples beneficios para el organismo. El consumo de remolacha ayuda a prevenir enfermedades de la sangre y mejorar las funciones cerebrales. Estos son los motivos por los que se recomienda su consumo habitual: La remolacha posee propiedades que pueden beneficiar significativamente la salud cardiovascular. Esto se debe a su contenido de fibra y compuestos antioxidantes, los cuales se cree que contribuyen a la descomposición de la grasa y al control de diversas enfermedades cardiovasculares. Uno de los componentes destacados de la remolacha es la betanina, el pigmento responsable de su característico color rojo, vital en la lucha del control de los triglicéridos y la baja del colesterol malo. Puede jugar un papel importante en la reducción de los niveles en sangre del aminoácido homocisteína. Este aminoácido está vinculado al daño de los vasos sanguíneos y su reducción podría tener implicaciones significativas en la prevención y control de condiciones como las varices. Al poseer efectos antiinflamatorios, regula el nivel de azúcar en sangre a causa de las betalaínas, que son metabolitos secundarios nitrogenados de las plantas. Reduce la inflamaciónMejora la resistencia cardiorrespiratoriaReduce el cansancioReduce la presión sanguíneaAlivia el estrésCombate la artritisMejora la salud cardiovascularMejora el rendimiento cognitivoAtaca tumores cancerososTrata de forma natural la hipertensiónMejora la energíaEs un alimento versátil que puede ir en comidas y jugos mezclado con otros alimentos y/o frutas El jugo se obtiene al procesar la remolacha cruda y pelada, o también puede elaborarse con polvo de remolachas, que suele venderse en locales de productos naturales y en dietéticas. El polvo de remolachas -que también puede utilizarse para tartas, pastas y otros panificados- es un complemento ideal para los batidos de proteínas que consumen con frecuencia las personas que hacen mucho deporte. Si querés preparar el jugo natural de remolacha en tu casa, podés seguir el siguiente paso a paso: Pelar 2 remolachas grandes o 4 pequeñas.Desechar tallos y hojas.Cortar en cubitos el bulbo de la remolacha, bien pequeños para favorecer su procesamiento.Ponerlo en la licuadora o juguera con 200 mm de agua.Licuar o procesar hasta lograr un líquido homogéneo, sin grumos.