Los garbanzos son una legumbre que requiere tiempo y técnica para quedar bien cocidos. El remojo es un paso clave, y hay un ingrediente que puede marcar la diferencia: el bicarbonato de sodio. Sin embargo, usarlo mal puede arruinar todo el trabajo. El bicarbonato actúa sobre la piel de los garbanzos ablandándola desde el exterior. Esto permite que el agua penetre más rápido en el interior de la legumbre, lo que reduce el tiempo de cocción y mejora la textura final. El resultado es un garbanzo más tierno por dentro y con una cáscara menos dura. Además, el bicarbonato ayuda a neutralizar parte de los compuestos que generan gases e hinchazón, lo que hace que las legumbres sean más fáciles de digerir para muchas personas. Acá está el punto más importante. La cantidad correcta es pequeña: media cucharadita por cada litro de agua alcanza para un remojo de entre 8 y 12 horas. Más que eso puede volverse contraproducente. Si se usa demasiado bicarbonato, los garbanzos pierden nutrientes, en especial vitaminas del grupo B que se degradan en contacto prolongado con medios alcalinos. También puede alterarse el sabor, dejando un gusto ligeramente jabonoso que arruina el plato. Algunos puntos clave para hacer el remojo correctamente: Una vez terminado el remojo, conviene cocinar los garbanzos en agua nueva y sin sal. La sal endurece la piel si se agrega al principio, así que lo ideal es incorporarla recién cuando las legumbres ya están casi listas. Este detalle, aunque parezca menor, también influye en la textura final. Y con estos trucos la persona podrá realizar deliciosos platos para integrar a ensaladas, guarniciones, hummus o cualquier tipo de preparado.