El jamón curado, especialmente el jamón serrano, forma parte de la historia de España y es uno de los elementos esenciales de su contexto cultural .

Dado que este alimento es rico en proteínas, minerales y vitaminas, se ha convertido en uno de los elementos básicos de la dieta mediterránea. El arte de salar y curar jamones es una herencia gastronómica que ha sobrevivido a través de los siglos, y que hoy en día se mantiene vivo en sus procesos de elaboración.

El jamón serrano es un alimento obtenido a partir de la salazón y secado al aire de las patas traseras del cerdo. ¿Puedo comerlo si tengo colesterol alto? (Imagen: archivo)

¿Cuánto jamón serrano es recomendable para una persona con colesterol?

Es un hecho que las personas que tienen colesterol alto deben seguir una alimentación saludable y específica para reducir la sustancia cerosa. Por esto, se recomienda dejar de consumir algunos productos como comida precocinada, bebidas y alimentos azucarados, o alimentos con grasas trans.

Sin embargo, hay productos que por su procedencia, siempre generan dudas en cuanto a si son saludables o no lo son. Si tienes el colesterol alto, debes conocer qué alimentos te convienen y cuáles no, e informarte sobre aquellos que generan incertidumbre como es el caso del jamón serrano .

Dado que el jamón serrano contiene ácidos grasos, como el ácido oleico presente en el aceite de oliva, surge la pregunta de si es adecuado para las personas con colesterol alto, o si deberían evitarlo en su dieta.

Puedes bajar el colesterol alto con este alimento

Al contrario de lo que puedas imaginar, los ácidos grasos presentes en el jamón serrano pueden contribuir a mejorar esta condición, al reducir los niveles de colesterol. Específicamente, disminuyen el denominado colesterol “malo” (LDL) y mejoran el “bueno” (HDL).