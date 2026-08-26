El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por un fuerte temporal que azotará este miércoles 26 de agosto a la provincia de La Rioja.

De acuerdo con el reporte oficial, se prevé fuertes nevadas persistentes en las zonas de mayor altura, sumado a lluvias intensas y un viento zonda con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Cómo estará el clima en La Rioja este miércoles 26 de agosto

Como se mencionó, el organismo público emitió una alerta amarilla por viento zonda en las regiones de Chilecito, Famatina, Independencia, San Blas de los Sauces, Varela, General Lamadrid y Vinchina.

El área será afectada por viento zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Además, se prevén fuertes tormentas en la zona de la cordillera.

Mientras que se registrará una suba de temperaturas con máximas de 29° y una mínima de 10° este miércoles 26 de agosto.

Temporal en La Rioja y Mendoza: el SMN emitió alertas por fuertes lluvias, nevadas y vientos intensos, con ráfagas que podrían superar los 110 km/h este miércoles 26 de agosto.

Temporal en Mendoza: cómo estará el clima el 26 de agosto

Por otro lado, en Mendoza, las zonas de la cordillera de Malargüe y San Rafael se verán afectadas por fuertes nevadas persistentes, que acumularán valores de entre 150 y 160 cm durante todo el período.

Además, el temporal estará acompañado por vientos intensos, que pueden reducir considerablemente la visibilidad, con ráfagas que podrían superar los 110 km/h.

En cuanto a las temperaturas, las zonas cordilleranas mantendrán mínimas de hasta -8 °C y máximas de -2 °C.

Cómo estará el clima en Buenos Aires

Este miércoles 26 de agosto, el cielo permanecerá parcialmente nublado en la Ciudad de Buenos Aires con temperaturas de 10° de mínima y 19° de máxima.