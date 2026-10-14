El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico para este jueves 15 de octubre, anticipando condiciones de inestabilidad climática en las provincias de Córdoba y San Luis.

Las proyecciones contemplan probabilidades de lluvias aisladas, chaparrones y eventuales tormentas eléctricas hacia la tarde en diversos puntos de la franja central.

Cómo estará el tiempo en la provincia de Córdoba

Para la capital cordobesa y sus alrededores, reflejados en el reporte oficial, se prevé un jueves inestable con una temperatura mínima de 13°C y una máxima que alcanzará los 20°C.

Durante la madrugada y la mañana se registrarán lluvias aisladas con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%, dejando un registro estimado de 5 a 10 mm de agua caída.

Hacia la tarde, las condiciones tenderán a desmejorar con la presencia de tormentas aisladas, registrándose la máxima del día con vientos del sector este de entre 7 y 12 km/h.

Para la capital cordobesa y sus alrededores se prevé un jueves inestable con una temperatura mínima de 13°C y una máxima que alcanzará los 20°C. SMN

Por la noche continuarán los chaparrones con valores térmicos en torno a los 16°C, completando los acumulados previstos por el organismo meteorológico.

Pronóstico de precipitaciones y marcas térmicas en San Luis

La ciudad de San Luis experimentará una jornada fresca e inestable de acuerdo con las mediciones del SMN, con marcas térmicas que oscilarán entre los 9°C de mínima y los 17°C de máxima.

La madrugada comenzará con cielo mayormente nublado, mientras que a partir de la mañana y hasta la noche se esperan lluvias aisladas de variada intensidad con probabilidades de entre 10% y 40% y acumulados estimados de 5 a 12 milímetros.

Los vientos soplarán de manera predominante desde los sectores sudeste y este con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Las temperaturas se mantendrán moderadas, marcando 14°C por la mañana, 17°C durante la tarde y descendiendo a 13°C hacia el cierre del día .

La tendencia del tiempo para el fin de semana en la región

La inestabilidad continuará de forma leve durante el viernes 16 en la zona, donde se prevén lluvias aisladas adicionales en San Luis y precipitaciones en Córdoba durante la tarde y noche, acompañadas por ráfagas de viento de hasta 50 km/h y nuevos aportes de milímetros de lluvia.

La inestabilidad continuará de forma leve durante el viernes 16 en la zona, donde se prevén lluvias aisladas adicionales en San Luis y precipitaciones en Córdoba Fuente: EFE Alejandro García

Para el sábado 17 se espera un paulatino ascenso de las marcas máximas, alcanzando los 19°C en ambas provincias con condiciones que se mantendrán nubladas e inestables hacia la segunda mitad del día.

Cómo estará el clima en CABA el jueves 15 de octubre

Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada húmeda e inestable para este jueves 15 de octubre, con una temperatura mínima de 13°C y una máxima que llegará a los 18°C .

Las precipitaciones se harán presentes a partir de la mañana y se extenderán de forma persistente durante toda la tarde y la noche, registrando probabilidades de lluvia de entre el 40% y el 70% y un acumulado estimado de entre 10 y 25 milímetros de agua caída según los reportes oficiales.

Asimismo, la jornada estará marcada por vientos del sector este con velocidades de entre 13 y 22 km/h durante las primeras horas, los cuales incrementarán su intensidad hacia la tarde y noche con registros de 23 a 31 km/h.