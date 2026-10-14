Se aproximan fuertes tormentas por 48 horas a Buenos Aires el jueves 15 de octubre: todas las localidades afectadas por las lluvias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una seguidilla de jornadas con lluvias y tormentas entre el jueves 15 y el viernes 16 de octubre. El mal tiempo se intensificará para dar paso a tormentas de variada intensidad y un descenso en las temperaturas respecto a las jornadas anteriores.

Para la jornada del miércoles 14 hay una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y 40%. La temperatura oscilará entre los 13° de mínima y 19° de máxima.

Cuándo regresan las lluvias a Buenos Aires, según el SMN

El pronóstico del tiempo anticipa dos jornadas marcadas por las lluvias. El jueves 15 será el día más inestable de la semana. La madrugada estará marcada por un cielo nublado y a partir de la mañana aumentará la probabilidad de tormentas hasta un 40% a 70%, condición que se mantendrá durante la tarde y la noche.

Se aproximan fuertes tormentas por 48 horas a Buenos Aires el jueves 15 de octubre: todas las localidades afectadas por las lluvias. Fuente: EFE Toni Albir

Para el viernes 16, el organismo informa que podrían continuar las lluvias durante la madrugada y la mañana con probabilidades de entre 10% y 40%.

Con el corres de las horas las precipitaciones tenderán a disminuir y el cielo comenzará a presentar mejoras parciales. Para ambas jornadas se esperan mínimas de 12° y máximas de 18°.

SMN

Se esperan precipitaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la Ciudad de Buenos Aires, además de localidades del norte, centro, este y sur bonaerense, incluyendo sectores de la Costa Atlántica. Solo algunas zonas aisladas del oeste provincial presentarían mejores condiciones, mientras que el resto del territorio permanecerá bajo un escenario de inestabilidad con lluvias.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

Tras las dos jornadas de inestabilidad, el tiempo mejorará durante el fin de semana .

Para el sábado 17 no hay pronóstico de tormentas, pero el cielo se mantendrá mayormente nublado. La temperatura se ubicará entre los 10° de mínima y los 17° de máxima.

El domingo 18 presentará mejores condiciones con un cielo despejado, clima fresco y seco. El sol será el protagonista de la jornada con máximas de 17°.

El buen tiempo continuará durante el inicio de la próxima semana. Tanto el lunes 19 como el martes 20 se mantendrán sin lluvias con un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas irán en ascenso para una máxima de 20° durante el martes.