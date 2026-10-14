Alerta amarilla por tormentas en 3 provincias del país este miércoles 14 de octubre: se esperan lluvias y ráfagas de hasta 60 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional de Argentina (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para tres provincias del país.

El pronóstico advierte por fenómenos que podrían incluir caída de granizo, ráfagas de viento y lluvias intensas en distintas localidades.

Según las previsiones meteorológicas, las lluvias podrían acumular hasta 50 milímetros, con períodos de mayor intensidad que podrían complicar la circulación y generar anegamientos en las zonas afectadas.

Alerta amarilla por tormentas: cuáles son las tres provincias afectadas

De acuerdo con la advertencia del SMN, las provincias alcanzadas por la alerta son Córdoba, San Luis y Misiones.

El pronóstico anticipa tormentas aisladas, algunas localmente fuertes en algunos sectores de las provincias, que podrían estar acompañadas por caída ocasional de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora.

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas en Córdoba, San Luis y Misiones. Servicio Meteorológico Nacional

El organismo también advierte sobre la posibilidad de abundantes lluvias en períodos breves. Estas condiciones pueden dificultar la circulación, provocar acumulaciones de agua y generar interrupciones de las actividades cotidianas.

Lluvias de hasta 50 mm y granizo: qué anticipa el pronóstico

El SMN estima acumulados de entre 20 y 50 milímetros, con la posibilidad de que estos valores sean superados en algunos puntos.

14 OCT | ⚠️ #Alertas para hoy: ⛈️ Tormenta 🟨 20-50 mm 🌬️ Ráfagas ≥ 60 km/h en algunos sectores 🧊 Granizo ⚡Actividad eléctrica 🌬️ Viento 🟨 50-70 km/h con ráfagas ≥ 100 km/h 📲 Más info en 👉 https://t.co/PrwYSvrdS2 https://t.co/rBT8RLiMLW — SMN Argentina (@SMN_Argentina) October 14, 2026

La actividad eléctrica frecuente y las ráfagas intensas también pueden aumentar los riesgos para quienes permanezcan al aire libre durante las tormentas.

Ante estas condiciones, es importante evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Qué significa una alerta amarilla por tormentas del SMN

El nivel amarillo indica que se esperan fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

No significa que las tormentas vayan a afectar a todas las localidades por igual, ya que su intensidad puede variar de un sector a otro.

Las recomendaciones del SMN para evitar riesgos durante las tormentas

Frente a la posibilidad de tormentas fuertes, el organismo recomienda una serie de medidas preventivas para reducir los riesgos: