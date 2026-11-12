El trámite para solicitar la Beca Benito Juárez es completamente gratuito y se realiza en línea a través del portal oficial utilizando la cuenta Llave MX.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum mantendrá abiertas las inscripciones a la Beca de la Educación Media Superior Benito Juárez hasta el próximo domingo 15 de noviembre inclusive. Así lo confirmó la Secretaría del Bienestar por medio de sus Programas para el Bienestar.

De acuerdo al más reciente anuncio por parte de las autoridades, el registro a la Beca Benito Juárez, cuyas inscripciones están abiertas desde el pasado martes 10 de noviembre, están dirigidas exclusivamente a todos los estudiantes que pertenezcan al Bachillerato Nacional Margarita Maza, y que cumplan los requisitos pertinentes.

Jóvenes que concluyeron la secundaria pueden cursar el Bachillerato Nacional Margarita Maza, modelo impulsado en 2026 que combina clases presenciales y estudio digital. Gobierno de México

Beca Benito Juárez entre 1.900 pesos bimestrales por año lectivo

La entrega de los 1.900 pesos se dan por 5 bimestres durante el ciclo escolar y se depositan a nombre de los becados en su cuenta del Banco del Bienestar. Este beneficio lo otorga el Gobierno Nacional con el objetivo de “ apoyar la continuidad y conclusión de sus estudios”.

“Si estás inscrita o inscrito en el Bachillerato Nacional Margarita Maza, regístrate para recibir tu beca. Tienes hasta el 15 de noviembre”, informó el Gobierno.

Requisitos necesarios para la inscripción a la beca

El registro para este apoyo económico es completamente gratuito y se lleva a cabo de forma digital a través del portal oficial www.becabenitojuarez.gob.mx, iniciando sesión con la cuenta Llave MX.

De acuerdo con las autoridades educativas, “con la Beca Benito Juárez, el Gobierno de México respalda a las y los estudiantes del Bachillerato Nacional Margarita Maza mediante un apoyo económico que favorece su permanencia escolar y contribuye a garantizar su derecho a la educación”.

Además de la formación académica, el Bachillerato Nacional Margarita Maza integra actividades culturales, deportivas y de desarrollo socioemocional. Gobierno de México

Antes de iniciar el trámite en línea, las y los aspirantes deben reunir la siguiente documentación y datos:

Acceso digital: Cuenta Llave MX activa (en caso de no tenerla, se puede generar directamente desde la misma plataforma).

Identificación y escuela: CURP certificada del estudiante y la Clave de Centro de Trabajo (CCT) del plantel educativo. Comprobante de domicilio: Documento digitalizado con una antigüedad no mayor a tres meses. Medios de contacto: Un número de teléfono celular y un correo electrónico vigentes para dar seguimiento al estatus de la solicitud. Requisitos para menores de edad: Datos personales, CURP certificada e identificación oficial vigente (digitalizada) de la madre, padre, tutora o tutor.

Una vez completado el formulario en el sistema, es indispensable descargar y conservar el comprobante de registro, ya que Becas Bienestar procederá a validar la información proporcionada para continuar con el proceso de selección.

Para completar el registro en el sistema, las y los estudiantes deben tener digitalizados su CURP certificada, comprobante de domicilio y la clave de su plantel educativo. Gabriel Monroy/Presidencia

Bachillerato Nacional Margarita Maza: ¿qué es y quién lo creó?

Creado e impulsado en 2026 por la presidenta Claudia Sheinbaum, el Bachillerato Nacional Margarita Maza es una opción educativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) dirigida a jóvenes que concluyeron la secundaria. Este modelo híbrido combina el acompañamiento presencial en los planteles con el acceso a una plataforma digital disponible las 24 horas del día.

Más allá de las asignaturas académicas, su plan de estudios integra actividades culturales, deportivas y de formación socioemocional. Asimismo, las y los alumnos inscritos en esta modalidad tienen la posibilidad de acceder a la Beca Benito Juárez, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por el programa.