Clara o yema del huevo: cuál tiene más proteínas y qué nutrientes aporta cada una.

El huevo es uno de los alimentos que aporta proteínas de alto valor biológico, pero sus nutrientes no se distribuyen de manera uniforme.

La clara y la yema tienen características distintas y, aunque suele asociarse a la primera con las proteínas, la segunda también contiene una cantidad importante de este macronutriente.

Qué parte del huevo tiene más proteínas: la clara o la yema

La respuesta depende de cómo se mida. Si se compara cada parte de un huevo grande por separado, la clara aporta más proteínas: alrededor de 3,6 gramos, frente a los 2,7 gramos de la yema. En conjunto, un huevo entero contiene aproximadamente 6,3 gramos.

Sin embargo, cuando se compara la misma cantidad en peso, la situación cambia. Por cada 100 gramos, la yema contiene unos 15,9 gramos de proteínas, mientras que la clara aporta cerca de 10,9 gramos. Esto ocurre porque la yema tiene una mayor concentración de nutrientes y también es más rica en grasas.

Por lo tanto, no es correcto afirmar que la clara siempre tiene más proteínas: aporta una cantidad superior por unidad de huevo , pero la yema contiene más proteínas en relación con su peso.

Qué parte del huevo tiene más proteínas: la clara o la yema. Fuente: Gemini IA.

Qué nutrientes aporta la clara del huevo

La clara está compuesta principalmente por agua y proteínas. Tiene muy poca grasa y no contiene colesterol, por lo que aporta menos calorías que la yema.

Entre sus principales nutrientes se destacan:

Proteínas: aporta alrededor de 3,6 gramos por clara de un huevo grande.

Riboflavina (vitamina B2): participa en el metabolismo energético y en el funcionamiento celular.

Selenio: mineral que contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo y al funcionamiento del sistema inmunitario.

Potasio: interviene en el equilibrio de líquidos y en la función muscular.

Una clara de huevo grande aporta aproximadamente 17 calorías. Por su composición, suele utilizarse en preparaciones en las que se busca sumar proteínas sin incorporar demasiadas grasas.

Qué nutrientes aporta la yema del huevo

La yema concentra buena parte de las vitaminas, los minerales y las grasas del huevo. Aunque tiene más calorías que la clara, también aporta nutrientes que cumplen funciones importantes en el organismo.

Entre ellos se encuentran:

Colina: participa en la formación de las membranas celulares y en la producción de acetilcolina, un neurotransmisor relacionado con la memoria, el estado de ánimo y el control muscular.

Vitaminas A, D y E : intervienen, respectivamente, en la visión y el sistema inmunitario, la salud ósea y la protección antioxidante.

Vitamina B12 y folato: participan en la formación de glóbulos rojos y en distintos procesos celulares.

Hierro, fósforo y zinc: minerales necesarios para funciones como el transporte de oxígeno, la salud de los huesos y el funcionamiento del sistema inmunitario.

Luteína y zeaxantina: pigmentos antioxidantes que se relacionan con la salud ocular.

Una yema de huevo grande aporta aproximadamente 55 calorías, 2,7 gramos de proteínas y 4,5 gramos de grasas. También concentra la mayor parte del colesterol presente en el huevo.

¿Conviene comer el huevo entero o solo la clara?

La elección depende de las necesidades nutricionales y del objetivo de cada persona. La clara permite sumar proteínas con pocas calorías y casi nada de grasa, mientras que la yema aporta vitaminas, minerales, colina y otros compuestos que también forman parte de una alimentación equilibrada.

Por eso, descartar la yema implica dejar afuera una parte importante de los nutrientes del huevo. En ausencia de una indicación médica o nutricional específica, consumir el huevo entero permite aprovechar los aportes de ambas partes.

La clave está en considerar el huevo dentro del conjunto de la alimentación y no evaluar sus componentes de manera aislada.

Ante dudas sobre qué cantidad consumir o si es conveniente limitar alguna de sus partes, es importante consultar con un profesional de la salud, que podrá brindar una recomendación de acuerdo con las necesidades y condiciones de cada persona.